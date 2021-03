INA je osmu godinu zaredom pokrenula natječaj za sufinanciranje ekoloških projekata

Ako imate odličnu ideju koja za cilj ima doprinijeti zaštiti okoliša, ne propustite priliku prijaviti se na Inin natječaj za sufinanciranje upravo takvih ideja i projekata. Natječaj se provodi u sklopu programa Zeleni pojas, a prijave su moguće do 15. ožujka u ponoć putem internetske stranice www.ina.hr/zelenipojas gdje se mogu pronaći i svi detalji o uvjetima natječaja te potrebnoj dokumentaciji.



Ovogodišnji Zeleni pojas posebnu pažnju posvećuje revitalizaciji kopnenih i vodenih površina s ciljem očuvanja bioraznolikosti, sadnji autohtonih trajnih biljki te edukaciji mladih da misle „zeleno“. Osim toga, pri nabavci opreme prednost će se davati onoj od ekoloških materijala

.

Odluku o odabiru projekata u sklopu Zelenog pojasa 2021. donijet će Inina stručna komisija pojačana sveučilišnim profesorima i stručnjacima za održivi razvoj. Osim toga, kao i prošlih godina, jedan projekt će odabrati Inini fanovi na Facebooku.



O Zelenom pojasu



INA je 2014. godine pokrenula program Zeleni pojas kako bi dodatno ojačala svijest o važnosti održivog razvoja, i uz to pomogla lokalnoj zajednici u realizaciji ekoloških aktivnosti. Program je namijenjen svim organizacijama civilnog društva, javnim i obrazovnim ustanovama, parkovima prirode i dobrovoljnim vatrogasnim društvima u Hrvatskoj.



Zelenim pojasom uspješno se spajaju dvije važne odrednice kompanije: sustavno upravljanje zaštitom okoliša, koje je inače sastavni dio Inine poslovne politike te suradnja sa zajednicama u kojima kompanija posluje.

U posljednjih sedam godina, kroz Zeleni pojas realizirano je ukupno 111 projekata, koje je kompanija sufinancirala s više od dva milijuna kuna, te je zazelenjen prostor veći od 65.000 m². Tako su diljem Hrvatske, upravo uz Ininu pomoć, uređene zelene staze, obnovljena odmorišta i dječja igrališta, očišćene livade, šume, podmorje, priobalje, jezera i rijeke. Uz to su kroz Zeleni pojas obnavljana i prihvatilišta za životinje, otvarane učionice u prirodi te je podržan rad učeničkih zadruga i edukacije o ekologiji.



Najbolje realizirani projekt Zelenog pojasa 2019.



Projekt uređenja senzornog vrta za poticanje svih pet osjetila Udruge za terapijsko i rekreacijsko jahanje KAS iz Siska proglašen je najbolje realiziranim projektom Zelenog pojasa 2019. Cilj projekta je doprinijeti socijalnom uključivanju djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, a uključuje organizaciju i realizaciju aktivnosti poput izrade drvenih gredica, pripremanje staza i rahle zemlje povoljne za biljke, sadnje bilja, uređenje betonske staze i drugo. „Kroz Inin program Zeleni pojas, naša Udruga je dobila podršku i pouzdanog partnera u izgradnji kvalitetnijeg društva. Preporučamo svima zainteresiranima da se prijave i iskoriste mogućnosti Zelenog pojasa za razvoj svoje lokalne zajednice“, rekla je Anita Trstenjak, tajnica Udruge KAS.