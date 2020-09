U tijeku je velika nagrada igra Euroherc osiguranja „Moja polica u Eurohercu vrijedi više“. Bogati nagradni fond, koji uključuje 171 nagradu, vrijedan je ukupno 3,68 milijuna kuna.

Svi postojeći i novi osiguranici koji u razdoblju od 15. veljače do 31. prosinca 2020. godine na jednom od više od 520 prodajnih mjesta Euroherca diljem Hrvatske ugovore policu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i/ili kasko osiguranja za osobno i/ili teretno vozilo, automatski sudjeluju u velikoj i bogatoj nagradnoj igri. Odvezite se sigurno i bezbrižno u bogato opremljenom i osiguranom VW Golfu 8 ili se počastite jednom od brojnih vrijednih novčanih nagrada na potrošačkoj kartici.

Sve ugovaratelje polica obveznog i kasko automobilskog osiguranja, uz kontinuiranu kvalitetnu zaštitu i sigurnost u prometu, tijekom godine očekuju čak tri regionalna izvlačenja bogatih nagrada. U svakom od regionalnih izvlačenja možete postati vlasnikom jednog od 5 bogato opremljenih automobila VW Golf 8 s uključenom policom osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko policom ili jednom od čak 50 potrošačkih kartica s iznosom od po 5.000 kuna.

Sretni dobitnici prvog kola izvučeni su još u svibnju te su se na najbolji način uvjerili kako police osiguranja od automobilske odgovornosti i kasko osiguranja u Eurohercu vrijede više. Pred nama je izvlačenje sretnih dobitnika u rujnu te u siječnju 2021. godine, i to u Rijeci, Splitu, Varaždinu, Osijeku i Zagrebu. Tako će ove jeseni najsretniji osiguranici Euroherc osiguranja, koji su od 1. svibnja do 31. kolovoza 2020. godine ugovorili policu osiguranja od autoodgovornosti i/ili kasko osiguranja za svoje osobno i/ili teretno vozilo, osvojiti 5 bogato opremljenih automobila VW Golf 8 i po 50 potrošačkih kartica s iznosom od po 5.000 kuna.

No, to nije sve. Euroherc osiguranje, koje uvijek nudi više, i ovaj put je pripremilo dodatno veliko finalno izvlačenje. Tako svi ugovaratelji koji u jednom od regionalnih izvlačenja nisu imali sreće, imaju priliku to promijeniti te sreću okušati još jednom. Veliko finalno izvlačenje održat će se 22. siječnja 2021. godine u Zagrebu, u kojem će jedan od sretnih dobitnika osvojiti i odvesti se u bogato opremljenom VW Touaregu, s uključenim osiguranjem od automobilske odgovornosti i kasko osiguranjem. Također, u finalnom će izvlačenju biti izvučeni dobitnici iznimno vrijednih novčanih nagrada u iznosu od po 50.000 kuna, kao i dobitnici ekskluzivnih ljetovanja u Hotelu Medora Auri u Podgori.

Vozite sigurno do bogatih nagrada, jer Vaša polica u Eurohercu uistinu vrijedi više!

Pravila nagradne igre „Moja polica u Eurohercu vrijedi više“ pročitajte na www.euroherc.hr