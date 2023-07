Uz Telemach na Sport Klubu Wimbledon u 4K rezoluciji i ostala vrhunska sportska događanja

Nakon uvjerljivog trijumfa Novaka Đokovića na prvom Grand Slam turniru u Australiji te Roland Garrosa u Francuskoj uskoro slijedi the teniski turnir - najstariji, najugledniji, travnati Wimbledon. Od 3. do 16. srpnja All England klub u Wimbledonu, otmjenom rezidencijalnom području Londona, ugostit će najbolje svjetske tenisače. U tijeku su kvalifikacije na Wimbledonu, a glavni favorit već je spomenuti Đoković. Od velikih će imena, nakon prošlogodišnje odsutnosti, biti Daniil Medvedev, kao i mladi 19-godišnjak Carlos Alcaraz koji je trenutno prvi na ATP ljestvici. Ovaj Španjolac bit će glavni nositelj turnira za svoju zemlju jer Rafael Nadal i dalje ne može igrati zbog ozljede.

Brojni teniski fanovi koji neće moći uživo prisustvovati ovom sportskom spektaklu, 136. izdanje Wimbledonskog prvenstva moći će pratiti u 4K rezoluciji na Sport Klubu samo uz Telemach. 4K rezolucija osigurava sliku koja je četiri puta veća nego uz standardnu HD rezoluciju, te ima oko četiri tisuće piksela po horizontalnoj liniji što pruža izuzetno visoku razlučivost pa je pogodna za velika platna kakva se koriste, primjerice, u kinima. Veća oštrina slike s jasnim detaljima, bez vidljive pikselizacije i sa življim bojama pruža vrhunski vizualni doživljaj. Onima kojima uređaj ne podržava 4K, skalabilnost kao dodatna pogodnost puno znači. Dakle, 4K sadržaj može skalirati na niže rezolucije, kao što je HD, bez značajnog gubitka kvalitete.

Ljubitelji adrenalina i brzine ekskluzivno će na Sport Klubu od 7. do 9. srpnja imati priliku pratiti Veliku nagradu Velike Britanije, sljedeću trku na rasporedu Formule 1 na kojoj će sudjelovati aktualni svjetski prvak Max Verstappen, kao i ostala velika imena kao što su Sergio Pérez, Fernando Alonso i Lewis Hamilton. Do kraja srpnja zaljubljenike u moto vožnju očekuju još dvije trke, a to su Velika nagrada Mađarske koja se održava od 21. do 23. srpnja u Budimpešti te Velika nagrada Belgije koja je na rasporedu krajem mjeseca od 28. do 30. srpnja.

Uz navedeno, odbojkaška Liga nacija, u kojoj je po prvi puta sudjelovala i hrvatska ženska reprezentacija, borilački sportovi, rukomet, atletika i košarka samo su dio bogate Telemachove ponude koji u sva tri EON paketa nudi sportski sadržaj s arhivom do sedam dana unatrag. U njihovoj su ponudi ekskluzivno dostupni Sport Klub i Eurosport kanali, a dodatna pogodnost zaljubljenicima u sport je EON Sports Mode pomoću kojeg se može pratiti statistika u realnom vremenu, sastavi i formacije timova, tijek utakmice i drugi detalji. Ova se pogodnost može koristiti i za veliki sportski spektakl Wimbledon koji se prikazuje u 4K rezoluciji. Prepustite se sportskim spektaklima i uživajte u kvalitetnom sadržaju.