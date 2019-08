Iako danas postoji veliki broj gadgeta koji ručni sat bacaju u drugi plan, dobar sat nikada neće izaći iz mode.

On je odraz stila, osobnosti, elegancije i statusa. S dobrim satom možete ostaviti snažan dojam, upotpuniti svaki stil i pokazati da imate ukusa. Muški sat treba biti kvalitetan, funkcionalan, moderan, praktičan... Da biste dobili sat sa svim nabrojanim karakteristikama, do sada ste morali izdvajati poveće iznose novca. Na vašu sreću, to se promijenilo jer se na tržištu pojavio Hector Army, moćni sportski i stylish sat koji je mnoštvom funkcija, vrhunskom kvalitetom, svemirskim izgledom i pristupačnom cijenom bacio u sjenu sve sportske muške satove.

Sat koji odiše elegancijom i avanturom

Ako je ručni sat odraz osobnosti i identiteta njegovog vlasnika, ovaj sat će pokazati da ste moćna, samouvjerena i jaka osoba. Njegov neobičan, pomalo svemirski izgled izdvojio ga je iz mase jednoličnih satova, a sve to upotpunilo je mnoštvo funkcija. Dizajneri su se svojski potrudili da naprave čudo koje će svom vlasniku pružiti kvalitetu, funkcionalnost i modernost u samo jednom dodatku. Jasno je da se radi o moćnom satu, namijenjenom moćnim i snažnim muškarcima, avanturistima, ali i onim modno osviještenima.

Ne dajte da vas zavara njegov moćan i čvrst izgled. Bez obzira na to volite li se više prepustiti divljini prirode ili uživati u mirnoj kućnoj atmosferi – sat se prilagođava vašem senzibilitetu. Izrazito crna boja sata ukrašena je bijelim slovima i brojevima te kazaljkama koje se ističu. Pozadinsko osvjetljenje omogućava da ga s podjednakom lakoćom koristite i u mraku.

Začinit će svaki outfit

Ponekad i najsavršenija odjevna kombinacija djeluje nepotpuno bez dobrog modnog dodatka. Muškarcima je najvažniji modni dodatak upravo sat. Ali ne bilo kakav sat, jer s nekvalitetnim i nevješto izabranim satom možete napraviti više štete nego koristi svom looku. Ovaj muževni sat robusnog izgleda zasigurno će se uklopiti u svaki stil i upotpuniti svaku kombinaciju.

Iako prvenstveno sportskog i casual izgleda, doza elegancije pruža mogućnost da ga nosite čak i u elegantnijim varijantama. Dizajn sata je unaprijeđen detaljima poput neobičnog gumba, osvjetljenja, unikatnog okvira kućišta i kvalitetnog remena. Posjeduje bezvremensku ljepotu i s njim ćete ostaviti dojam muškarca sa stilom gdje god i u čemu god se pojavite.

Zavidna kvaliteta upotpunjena mnoštvom funkcija

Čvrst i robustan, Hector Army je inspiriran vojnim satovima te će vam služiti dugi niz godina. Prilagodljivi remen je napravljen od čvrste gume koja ne puca, ne haba se i savršeno prianja na svako zapešće. Također, tijekom fizičke aktivnosti i pojačanog znojenja neće iritirati vašu kožu. Kućište je ojačano hardlex staklom otpornim na udarce, ogrebotine i padove. Ovaj visokokvalitetni sat možete nositi i tijekom najintenzivnije fizičke aktivnosti, ali i tijekom plivanja jer je otporan do dubine od 30 metara.

Mnoštvo korisnih funkcija doprinosi njegovoj praktičnosti i funkcionalnosti. Osim što pokazuje vrijeme, sat sadrži veliki broj korisnih funkcija poput štoperice, alarma, kalendara te LED osvjetljenja. Još jedna bitna karakteristika je zaslon s analognim i digitalnim prikazom vremena. Upečatljivi gumb sa strane naglašava njegovu unikatnost, ali i olakšava biranje i podešavanje željenih funkcija. Kao da sve to nije dovoljno, Hector Army možete naručiti i iz svoje omiljene fotelje. Upravo tako, ne morate obilaziti trgovine i tražiti savršen sat za sebe. Jednostavno naručite ovaj svevremenski sat i on u rekordnom roku stiže na vašu kućnu adresu. Ne treba vas brinuti ni sigurnost, jer sat plaćate tek po preuzimanju. Što vam više treba? Ali ima još…

Čitatelje ovog članka čeka i specijalno iznenađenje. Povodom izlaska ovogodišnje Hugo Gerard kolekcije satova, prvih 50 kupaca dobiva popust od 50% na kupnju Hector Army sata!

Upozorenje: Hector Army najprodavaniji je model iz ovosezonske Hugo Gerard kolekcije muških satova! S obzirom na to da su zalihe ograničene, bitno je da reagirate brzo ako želite da vam se ovaj moćni sat nađe na zapešću.

Naručite moćni Hector Army sat i izgledajte atraktivno i moderno u svakoj kombinaciji