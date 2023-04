Priprema ukusnih jela uz pametno planiranje količina

Samo u 2020. u Hrvatskoj je bačeno 286.379 tisuća tona hrane, dok je iste te godine na razini EU ta brojka iznosila ogromnih 57 milijuna tona bačene hrane. Od ukupne količine, kućanstva su generirala više od 31 milijuna tona, odnosno svaki stanovnik je proizveo čak 131 kilogram otpada od hrane. Podaci su to Eurostatovog istraživanja o bacanju hrane u Europskoj uniji, a vrijedi ih ponoviti ususret blagdanima kada obično kupujemo veće količine hrane.



Bez obzira za koliko osoba kuhamo, važno je svaku namirnicu iskoristiti optimalno. Hrana se najčešće baca zbog prevelike količine kupljene i/ili pripremljene hrane, a neki od načina kako smanjiti otpad od hrane je planiranje jelovnika te kupovina u skladu s njim. Preporučuje se i provjeravati zalihe hrane prije odlaska u kupnju kao i korištenje smrznute hrane te zamrzavanje viška hrane. Upravo smrznuta hrana omogućuje nam da koristimo onoliko hrane koliko trebamo i kada to trebamo, dok ostatak možemo jednostavno spremiti za kasnije, a ona će sa svakim korištenjem imati jednaku nutritivnu vrijednost kao i kada je tek kupljena.

Manje vremena u kuhinji, više uživanja za stolom





Uz količine o kojima treba voditi računa, vrsni kuhari najbolje znaju da za pripremu delicija treba i vremena, truda i umijeća. Za vrijeme blagdana to zna biti poseban izazov – sjetimo se samo gužvi na tržnicama, u marketima i u prometu. Smrznuta hrana, s druge strane, dolazi već očišćena, oguljena, nasjeckana što znači i uštedu znatne količine vremena potrebnog za pripremu određenog jela.



Recepata za francusku salatu ima gotovo koliko i domaćinstava u Hrvatskoj. Dobro, ne baš toliko, ali svatko ima svoj 'tajni dodatak'. Znamo da su osnova slavne francuske salate grašak, mrkva i krumpir koji ovoj salati, osim sjajnog okusa, dodaju i izvor hranjivosti.



Grašak je prirodni izvor proteina, B1 i C vitamina, folne kiseline i vlakana, ujedno i namirnica s vrlo malo kalorija koja će francuskoj salati pružiti svježinu i hrskavost. Svi dobro znamo da je francuska salata glavna atrakcija uskršnjeg stola, a već nasjeckana svježa mrkvica, grašak i krumpir kontroliranog porijekla spremni su za pripremu generacijama omiljene francuske salate.



Za jednostavan recept fantastične francuske salate dovoljno je pripremiti Ledo mješavinu za francusku salatu u svega 8 do 10 minuta kuhanja uz dodatak kiselih krastavaca i tvrdo kuhanih jaja te sve preliti smjesom majoneze s malo senfa, soli i papra. To je, može se reći, osnovni recept, uz brojne inačice.





Jeste li znali da je smrznuto povrće jednako kvalitetno kao i svježe?



Dobro je poznato da bismo povrće trebali jesti tijekom cijele godine. Zahvaljujući procesu smrzavanja, u omiljenom povrću, kao i njegovoj hranjivosti i svim nutrijentima neophodnima za pravilno funkcioniranje organizma, možemo uživati cijele godine.



Ledo povrće nastaje metodom brzog smrzavanja čime namirnice zadržavaju više vitamina, minerala, antioksidansa i drugih hranjivih sastojaka u odnosu na svježe povrće koje već nakon nekoliko dana značajno gubi na svojoj nutritivnoj vrijednosti. Metodom brzog smrzavanja sprječava se razvoj bakterija koje uzrokuju kvarenje povrća, a pravilno čuvanje proizvoda na temperaturi od minimalno -18 stupnjeva osigurat će njegovo dulje trajanje. Također, proces brzog smrzavanja zaustavlja promjene koje uzrokuju enzimi u hrani. Zahvaljujući ovoj metodi, svaki je komadić povrća posebno odvojen pa ćete i lako dozirati količinu što znači manje otpada od hrane i manje hrane u otpadu.





Praktično i lako kuhanje namirnica koje su dostupne cijele godine



Volite li svježu hranu, ali ne volite pripremu, pranje, čišćenje, sjeckanje, duže termičko obrađivanje odaberite Ledo smrznutu hranu. Upravo je kod smrznute hrane to sve već učinjeno pa je samim time praktičnije za sve nas koji u danu pokušavamo obaviti što je više toga moguće. K tome, znate li da Ledo smrznutu hranu nije potrebno odmrzavati? Jedite svježe kad god poželite. Ledo svježe smrznuto povrće kvalitetno je, praktično pakirano i dostupno vam je tijekom cijele godine.