Spremni za vožnju života?

Ova nevjerojatna alternativa klasičnim benzinskim motociklima dolazi s izgledom sportskog trkaćeg motocikla koji će vas oboriti s nogu. MS ENERGY CYBER je spoj ljepote i snage u jedinstvenom spoju koji će vam oduzeti dah. Unatoč svom kompaktnom dizajnu, MS ENERGY eMoped CYBER pruža superiornu izvedbu koju ćete zavoljeti već pri prvom davanju gasa. Snažni 3.000 W motor omogućuje nevjerojatno ubrzanje i glatku vožnju, bez obzira na teren. Čvrsta konstrukcija osigurava stabilnost i sigurnost, a vožnja na CYBER-u će biti nevjerojatno ugodna i uzbudljiva. Jedna od izvanrednih značajki ovog mopeda su hidraulične disk kočnice na prednjem i stražnjem kotaču, koje osiguravaju kraći zaustavni put i iznimno učinkovito kočenje na različitim površinama.

PR (Foto: PR)



Bez obzira na to to jesu li ceste glatke ili nepravilne, CYBER će vas uvijek sigurno dovesti do odredišta. Snažan pogonski sustav pruža dovoljno snage za brzu akceleraciju i ugodnu vožnju bez napora. MS ENERGY eMoped CYBER je savršeni partner za vaše gradske avanture i dolazi s dvije električne baterije kao standardna oprema. Svaka baterija omogućuje doseg do 50 kilometara, tako da se možete zabavljati i istraživati grad bez brige o punjenju. Osim toga, CYBER ima inovativnu funkciju - serijski ugrađenu bravicu („locker“) za zaključavanje kacige pored sjedala tako da nikad više nećete morati brinuti o sigurnosti svog najvažnijeg dodatka za vožnju.

Svaki detalj MS ENERGY eMopeda CYBER pažljivo je osmišljen kako bi vam pružio izvanredno iskustvo vožnje. Elegantan dizajn će oduševiti sve oko vas, dok će izvrsne performanse ostaviti snažan dojam na svakog ljubitelja dvokotačnih vozila. S CYBER-om, vaša vožnja postaje više od običnog prijevoznog sredstva - postaje avantura puna uzbuđenja i slobode. Zahvaljujući MS ENERGY eMopedu CYBER, imate priliku istražiti grad na potpuno nov način.



Uživajte u svakom trenutku vožnje, osjećajući snagu električnog mopeda i otkrijte senzacionalni svijet uzbuđenja s MS ENERGY eMopedom CYBER!

PR (Foto: PR)

Specifikacije:

Motor: 3000W

Zaslon: LCD

Baterija: 2x 25,6Ah 72V

Punjač: 10A brzi

Domet: do 100km* (domet koji se navodi je testiran na brzini od 40 km/h s vozačem od 75 kg u idealnim vremenskim i terenskim uvjetima, u slučaju odstupanja od testnih uvjeta i domet može odstupati od deklariranog)

Kočnice: Hidraulične disk kočnice

Vanjske gume: 110/70-17 120/70-17

Težina vozila bez baterije: 109kg

Vrijeme punjenja: 3h po bateriji 0-100%

Kut uspona: 30%

Dimenzije: 2080 x 860 x 1150 mm