Često se dogodi da prostor u kojem se svakodnevno boravi s vremenom i dosadi, a to zasićenje dovodi do potrebe za hitnim makeoverom interijera. Među mnogim detaljima, upravo su tepisi najjednostavniji način za osvježenje prostora, onog finalnog toucha koji će jednim potezom dovesti do velike promjene u četiri zida. Zbog velikog izbora, ovi praktični i funkcionalni ukrasi mogu se lako prilagoditi svim potrebama obitelji ili pojedinaca.

Bogat izbor uzoraka i, još važnije, različitih materijala od kojih se modernim tehnologijama izrađuju tepisi i tapisoni itekako olakšavaju odabir. Među njima, postoje šest osnovnih vrsta tepiha koji odgovaraju gotovo svakom prostoru. O tome koje su diljem Hrvatske najprodavaniji, saznajemo od prodajnih savjetnika iz Tepih centra:

Ovisno o boji namještaja, u Hrvatskoj su i dalje najpopularniji orijentalni tepisi. Pobornici minimalističkog stila često biraju skandinavski dizajn ili potpuno bijele tepihe – iako na prvi pogled djeluju kompliciranije za održavanje. S druge strane, bogatstvo boja na šarenim tepisima lako će vizualno oplemeniti svaki prostor, bilo da je riječ o dječjim sobama ili dnevnim boravcima s jednobojnim namještajem pastelnih boja. Ipak, tzv. shaggy tepisi već godinama ne gube na popularnosti i mudar su izbor svih koji žele efektnu, a mekanu podnu oblogu koju će moći koristiti dugi niz godina.

ORIJENTALNI TEPISI

Zahvaljujući povratku boho stila, orijentalni tepisi i dalje su diljem zemlje izuzetno popularni. Etno uzorak u gotovo svim segmentima života vratio se na velika vrata, a posebno u segmentu tepiha svoju popularnost potvrđuje iz nekoliko razloga. Orijentalni tepisi su ručno rađeni od prirodnih materijala i odlično se kombiniraju s modernim i klasičnim namještajem. Osim u veće prostorije, sjajno se uklapaju u dnevne boravke, spavaće sobe, hodnike i predsoblja.

SKANDINAVSKI STIL

Skandinavski stil potiče iz zemalja gdje je praktičnost iznad svega pa se i takvi tepisi izrađuju od kvalitetnih materijala lakih za njegu i održavanje. Ako volite komfor, funkcionalnost i moderan dizajn, skandinavski tip tepiha pravi je izbor kojim ćete oduševiti goste. Izvanredna su opcija za opremanje apartmana, podstanarskih stanova i poslovnih prostora jer zbog neutralnih boja svaki prostor čine vedrim i prozračnim.

SHAGGY TEPISI

Svi su i dalje ludi za ovim čupavim i mekim ukrasom – tzv. shaggy tepisima čija popularnost ne jenjava. Osim što su izuzetno udobni i meki, prostoru pružaju dozu pomaknute elegancije. Uglavnom dolaze u neutralnim i umirujućim bojama koje se s lakoćom mogu uskladiti s ostatkom interijera. Često ih kupuju mlade obitelji, upravo zbog poznate udobnosti, ali i pristupačnijih cijena jer je riječ o artiklima čvrste strojne izrade.

OBRUBI U BOJAMA

Tepisi s tamnijim parcijalnim ili potpunim obrubom u trenutku vizualno podižu svaki prostor, osobito ako interijer ima jednolične boje i minimalistički stil te mu nedostaje doza svježine. Na ovaj način glavni i najveći dio površine tepiha ostaje jednobojan i uklapa se u svaki interijer, ali njegov rub razigrava ukupni dojam donoseći najbolje iz oba svijeta – eleganciju i statement touch.

BIJELI DETALJI

Bijela boja obično nije prvi izbor kada se radi o kupnji tepiha jer mnoge brine njihova osjetljivost. Međutim, u Tepih centru može se pronaći veliki izbor predivnih tepiha i tapisona koji se lako njeguju. Ne zaboravite, bijeli tepisi su izuzetno fotogenični pa će istinski Instagram ljubitelji interijera uživati u fotografijama iz svog doma, a zbog toga ove godine bilježe sve veću popularnost.

UPEČATLJIVI TAPISONI

Tapisoni su kao tekstilna podna obloga pogodni za unutarnje uređenje doma ili poslovnog prostora jer će se uklopiti u svaki budžet. Zahvaljujući visokim performansama i kvaliteti, zadovoljavaju zahtjeve kao što su otpornost na habanje, lako održavanje, higijena, sigurnost, dizajn i dekoracija. U posljednje vrijeme osim jednobojnih, dolaze u širokom spektru boja i materijala, i uz samo malo mašte svaki će prostor vizualno oplemeniti te mu pružiti pravu dozu stila i elegancije.

