Coca-Cola u Hrvatskoj predstavila je svoju treću Studiju o socio-ekonomskom utjecaju na hrvatsko društvo i gospodarstvo te tim povodom zajedno s Liderom i Hrvatskom udrugom poslodavaca organizirala raspravu na temu važnosti društveno odgovornog poslovanja.

U raspravi su sudjelovali Ruža Tomić Fontana, glavna direktorica Coca-Cole za Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju, Viktor Pavlinić, predsjednik Uprave Tele 2, Tihomir Premužak, predsjednik Uprave i generalni direktor tvrtke Vetropack Straža i Maruška Vizek, ravnateljica i viša znanstvena suradnica zagrebačkog Ekonomskoga instituta.

Coca-Cola je prva kompanija u Hrvatskoj koja je uvela praksu redovitih objava socio-ekonomskih studija rađenih po međunarodnoj priznatoj metodologiji koja omogućava praćenje napretka te usporedbe, a obuhvaća i izravni i neizravni utjecaj kompanije. Prva studija odnosila se na 2012., a treća u nizu rađena je na temelju rezultata poslovanja za 2018.

I najnoviju Studiju o socioekonomskome utjecaju Coca-Cole izradila je međunarodna konzultantska tvrtka Steward Redqueen, a ona je pokazala rast utjecaja i doprinosa Coca-Cole u Hrvatskoj na svim područjima. Svojim poslovanjem, dijelom izravno, a dijelom suradnjom s 803 mjesna dobavljača i s 34 400 kupaca, Coca-Cola hrvatskomu gospodarstvu i društvu daje znatan doprinos, pri čemu svoje poslovanje temelji na načelima održivosti i društvene odgovornosti. Gotovo 80 % ukupne Coca-Coline ponude bezalkoholnih pića na hrvatskome tržištu proizvodi se u Hrvatskoj, a godišnja je proizvodnja u 2018. godini iznosila 157 milijuna litara bezalkoholnih pića. S 464 zaposlenika Coca-Cola u Hrvatskoj u 2018. godini zapošljavala je 24 % radne snage u hrvatskoj industriji bezalkoholnih pića, a njezin je udio u industrijskome BDP-u iznosio 12,1 %.

PR

„Tijekom više od pet desetljeća našega rada i uključenosti u zajednicu u Hrvatskoj svakodnevno pokazujemo da je moguće biti i dio velikoga međunarodnog sustava i sastavni dio mjesnoga gospodarstva. Ukupna je vrijednost izravnoga i neizravnoga doprinosa Coca-Cole u obliku plaća, poreza i dobiti u 2018. godini iznosila 2,339 milijarda kuna, što je 0,6 % ukupnoga BDP-a. Coca-Cola izravno stvara 286 milijuna kuna dodane vrijednosti, a svakom kunom dodane vrijednosti podržava stvaranje još 7 kuna u hrvatskome gospodarstvu. Osim toga, svako radno mjesto u Coca-Coli osigurava još 20 radnih mjesta unutar svojega lanca vrijednosti”, naglasila je Ruža Tomić Fontana, predstavljajući glavne nalaze Studije.

Ukupan je iznos izravnih i neizravnih poreznih doprinosa koje je osigurala Coca-Cola dosegao 1,323 milijarda kuna, što je 0,9 % ukupnoga iznosa poreznih doprinosa uplaćenih u Hrvatskoj. Čak 56 % ukupne izravne i neizravne dodane vrijednosti koju stvara Coca-Cola u Hrvatskoj otpada na poreze. Također, Studija je pokazala kako je Coca-Cola u Hrvatskoj ove rezultate ostvarila uz istovremeno smanjivanje utjecaja na okoliš. Tako je Coca-Cola od 2012. godine do kraja 2018. smanjila potrošnju vode za 20%, potrošnju energije za 10%, a emisiju CO2 za čak 60%. Uz navedeno, dodatno je smanjila proizvodnju otpada za 45%, a stopa recikliranja na proizvodnoj lokaciji Coca-Cole sada iznosi gotovo 99%.

Davor Majetić, glavni direktor HUP-a istaknuo je da je važno govoriti o širini utjecaja koje kompanije imaju ne samo na gospodarstvo neke zemlje već na čitavu zajednicu, a panelisti su se suglasili kako društveno odgovorno poslovanje nema alternativu za sve kompanije koje žele biti dugoročno uspješne.

"Što prije što veći broj kompanija i poslovni sektor u cjelini shvate kako je jedino društveno odgovorni pristup poslovanju jamac održivosti, to će nam prije svima biti bolje. Svaka nagrada za doprinos i pozitivan utjecaj zajednici za nas u Vetropack Straži je i važnija nego bilo koja druga poslovna nagrada. Coca-Cola je jedan od naših ključnih kupaca i generator mnogih inovacija te nas potiče da budemo bolji u svemu pa i u našoj odgovornosti. Pomažu nam da jačamo svoju konkurentnost u svim aspektima", rekao je u panel raspravi Tihomir Premužak, naglasivši važnost poticanja odgovornog i održivog poslovanja u čitavom lancu vrijednosti tvrtki.

Iskustvo tvrtke Tele 2 podijelio je Viktor Pavlinić: "Mi smo u svoje poslovanje društvenu odgovornost ugrađivali od početka koristeći naše švedske korijene. Činjenica je da danas svim tvrtkama i okruženje ukazuje na nužnost da posluju na takav način. Naime, živimo u vremenu u kojem se i zaposlenici i potrošači u svojim izborima poslodavca ili kupovini proizvoda, vode i pitanjem odgovornosti i svrhe koju tvrtka ima. Ljudi mlađe generacije trebaju svrhu i viziju da biste ih zadržali. Na tome se gradi njihova lojalnost. Zadovoljni zaposlenici su najbolji ambasadori kompanija i oni donose i povjerenje potrošača".

Da društvena odgovornost nikako nije samo trend složila se i Vizek: "U svijetu postoje brojna istraživanja koja se provode već desetljećima, a koja ukazuju na snažnu vezu između korporativne odgovornosti i uspješnosti kompanija. Društveno odgovorno poslovanje, iako se o njemu u zadnje vrijeme možda nešto više govori u javnosti, u svakom slučaju nije novost i nipošto nije prolazni trend. Coca-Cola je zaista predvodnik društvene odgovornosti na hrvatskom tržištu jer postavlja nove standarde koje slijede i drugi. Socio-ekonomska studija koju je prva napravila Coca-Cola potaknula je i neke druge kompanije pa i cijele sektore da rade takve studije koje su važne jer pomažu da se kvantificira i neizravni utjecaj kompanija", zaključila je.

PR

Ruža Tomić Fontana između ostaloga je istaknula da Coca-Cola, uz stalnu usmjerenost na svoju uspješnost, neprestano pomaže i svojim partnerima da rastu i poboljšavaju rezultate. Kako bi pomogla turističkomu i ugostiteljskomu sektoru, unutar kojega ostvaruje znatan dio svoje podaje, u prevladavanju problema nedostatka kvalificirane radne snage Coca-Cola je pokrenula besplatni program Raise the Bar za edukaciju konobara, kuhara, barmena i voditelja ugostiteljskih objekata. Unapređenju hrvatske turističke i ugostiteljske ponude pomaže i suradnjom sa zakladom Budi Foodie osiguravajući stipendije za dodatne edukacije mladih talentiranih kuhara u najboljim svjetskim gastronomskim školama i vodećim restoranima. Mladi ljudi su u posebnom fokusu društveno odgovornih aktivnosti Coca-Cole zadnjih godina, a osnaživanju njihovih vještina i znanja u skladu s potrebama tržišta rada kako bi se smanjila nezaposlenost mladih usmjeren je i projekt Coca-Colina podrška mladima kroz koji je prošlo više od 2000 mladih.

Coca-Cola je od 2012. godine do danas udvostručila financijsku vrijednost ulaganja u zajednicu. U zadnjih 6 godina uložila je preko 13 milijuna kuna u društveno odgovorne projekte. Uz već spomenute projekte u sektoru turizma te u području unaprjeđenja vještina mladih, kroz svoje društveno odgovorne projekte Coca-Cola doprinosi i smanjenju zagađenja okoliša ambalažnim otpadom. Projektom Od izvora do mora Coca-Cola potiče akcije čišćenja obala od ambalažnoga otpada te podiže svijest građana o važnosti primjerenoga odlaganja ambalaže i čuvanja hrvatskih vodnih bogatstava. Također, Coca-Cola je, kroz The Coca-Cola Foundation uložila 200.000 eura u edukativne kampanje u osnovnim školama u Zagrebu koje su usmjerene smanjenju pretilosti i razvoju zdravih prehrambenih navika djece školske dobi, te još 250.000 dolara u edukaciju i razvoj poduzetničkih vještina među ženama u ruralnim i slabije razvijenim dijelovima zemlje kroz projekt Ženska perspektiva.