LED svjetlost se danas nalazi svuda oko nas i konstantno smo joj izloženi. Bez obzira na to što je u ekološkom smislu prihvatljivija, izloženost plavoj svjetlosti ima brojne negativne posljedice na naše zdravlje.

Što je plava svjetlost?

Sunčeva svjetlost sadrži crvene, narančaste, žute, zelene i plave zrake te brojne nijanse ovih boja s različitim energijama i valnim duljinama. Svjetlosne zrake dužih valnih duljina imaju manju energiju (crvene zrake), a kraće zrake imaju više energije (plave zrake). Valna duljina plavog svjetla je od 380 do 500 nm i to je najsnažnije svjetlo vidljivog spektra koje prolazi kroz leću i rožnicu te pada direktno na mrežnicu.

Plavo svjetlo je najviše prisutno u sunčevom svjetlu, ali emitiraju ga i štedne žarulje u zatvorenim prostorima te bijelo LED svjetlo koje je prisutno u ravnim ekranima televizora, monitora, tableta, računala, pametnih telefona te drugih digitalnih uređaja.

Kako plava svjetlost negativno utječe na vaše oči?

S obzirom na to da oko ne blokira plavo svjetlo i ono dopire sve do mrežnice, postoji rizik od oštećenja brojnih stanica osjetljivih na svjetlo. Pretjerana izloženost može dovesti do promjena koje nalikuju makularnoj degeneraciji i na kraju čak do trajnog gubitka vida.

Učestalo korištenje uređaja koji emitiraju plavu svjetlost najčešće ima iduće posljedice:

• crvene i iritirane oči

• suhe oči zbog smanjenog treptanja

• umor oka

• umor i pospanost – mozak neprestano dobiva signale da mora biti budan i pripravan zbog smanjene proizvodnje melatonina

Zašto izabrati naočale sa zaštitom od plave svjetlosti?

Današnji život je jednostavno nezamisliv bez elektroničkih uređaja. Većina nas svaki dan započinje i završava pogledom na pametni telefon. Prema nekim istraživanjima, čak 60% ljudi provodi 6 ili više sati pred zaslonom računala.

Današnji život je jednostavno nezamisliv bez elektroničkih uređaja. Većina nas svaki dan započinje i završava pogledom na pametni telefon. Prema nekim istraživanjima, čak 60% ljudi provodi 6 ili više sati pred zaslonom računala.

