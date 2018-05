Za četiri dugogodišnje prijateljice život se okreće naopačke nakon što u njihovom književnom klubu, koji im je samo izgovor za ispijanje vina i razgovore o muškarcima i životu, na red dođe čitanje zloglasnog romana 50 nijansi sive.

Trilogija 50 nijansi inače nije vrsta literature koju ove uspješne i inteligentne dame imaju običaj čitati, međutim…

Diane (Diane Keaton) je postala udovica nakon 40 godina braka. Vivian (Jane Fonda) voli veze bez obaveza. Sharon (Candice Bergen) se još uvijek oporavlja od deset godina starog razvoda. Carolin (Mary Steenburgen) brak se raspada nakon 35 godina. Od otkrivanja nove romanse do rasplamsavanja stare vatre, one nadahnjuju jedna drugu kako bi njihovo sljedeće poglavlje učinile svojim najboljim poglavljem.

Fonda se nada da će gledatelji doći do istih zaključaka kao one - „da se mladi ljudi ne trebaju bojati starenja, da nikada nije kasno i da uvijek imate drugu priliku. Nitko od nas nije savršen, ali smo svi dovoljno dobri. Do tih zaključaka smo došli snimajući ovaj film. Zato se pridružite književnom klubu.“

„Ovaj film je seksi i nadahnjuje jer su ove žene pronašle način da prebrode sve što većina žena u životu obično prolazi. Ponovo su otkrile sebe jer nije gotovo dok stvarno nije gotovo. To je bit."

U glavnim ulogama ćemo gledati Diane Keaton, Jane Fonda, Candice Bergen, Mary Steenburgen, Craiga T. Nelsona, Andyja Garciu i Dona Johnsona. Izvršni producenti su Ted Deiker i Alan Blomquist. Produkciju potpisuju Andrew Duncan, Alex Saks, Bill Holderman i Erin Simms. Scenaristi su Bill Holderman i Erin Simms, a režiju potpisuje Bill Holderman.

Klub zadovoljnih žena, u distribuciji Blitza, pogledajte u CineStaru i ostalim kinima od 24. svibnja.

POGLEDAJ TRAILER: