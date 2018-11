Nakon punih 18 godina, omiljeno zeleno gunđalo vratilo se na velike ekrane i to ovog puta u animiranom obliku.

Još zeleniji i još mrzovoljniji, odlučan je u namjeri da upropasti Božić u selu Whoville: “Danas ćemo raditi zločeste stvari, *i* radit ćemo ih sa stilom!”

Prošlu subotu u Cineplexxu City Center one East održana je premijera crtanog filma Grinch. Iako u filmu Grinch neuspješno pokušava ukrasti Božić uspio je jedino izmamiti osmjehe mališana kojima se crtani film jako svidio. Kako bi cijeli događaj bio zabavniji pobrinuo se partner premijere KRAŠ koji je prije crtanog filma zabavljao djecu a i svakom posjetitelju je na stolici pripremio slatko iznenađenje za najmlađe.

PR

Illumination i Universal Pictures predstavljaju The Grinch, novu animiranu obiteljsku komediju temeljenu na obožavanom blagdanskom filmskom klasiku Dr. Seussa. Svima dobro poznato, cinično zeleno gunđalo odlučno je u namjeri da upropasti blagdane u selu Whoville, no, umjesto da on ukrade Božić kao što smjera, velikodušnost i bladganski duh mlade djevojčice preoteti će njegovo srce i možda čak spriječiti njegove zle namjere.

PR

Duhovit, emotivan i vizualno zapanjujući, Grinch predstavlja univerzalnu priču o duhu Božića i nesavladivoj moći optimizma. On živi usamljenim životom u spilji na Mt. Crumpetu, u društvu odanog psića Maxa. U pećini opremljenoj vlastitim izumima i čudnim napravama koje bi mu trebale olakšati svakodnevicu, Grinch provodi većinu svog vremena, a stanovnike susjednog Whovillea viđa samo kada mu ponestane hrane.