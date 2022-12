Posjetite jedan od mnogih zagrebačkih adventskih festivala i kupnjom kobasice podržite humanitarnu akciju

Podravka i poznati zagrebački Restoran TAČ odlučili su pomoći najpotrebitijima i uljepšati im najljepše razdoblje u godini. Ljudi slabijeg imovinskog stanja tako će se uoči Božića moći poslužiti toplim obrokom svakim danom između 12 i 23 sata, u jednoj od dvije zagrebačke pučke kuhinje – Sv. Duh i Sv. Josip.

U akciji mogu sudjelovati svi, a istovremeno, uživati u fantastičnom kulinarskom doživljaju kod kućice restorana TAČ. Na Fooling Around adventskom festivalu kod hotela Esplanade u Zagrebu sudjelujte u blagdanskoj akciji tako da svakoga dana, između 12 i 23 sata, isprobate vrhunsku adventsku kobasicu. Od svake kupljene kobasice odvajaju se sredstva za jedan topli obrok u pučkoj kuhinji. Poslije toga, zasladite se prefinim fritulama koje su već drugu godinu zaredom dobile Michelinovu preporuku. Ukoliko ove fantastične tradicionalne fritule prelijete Lino Ladom, ovaj gastro doživljaj nećete tako brzo zaboraviti.



Vrijeme blagdana u nama uvijek izaziva posebne emocije. Razdoblje je to u kojem se svaki puta osvijestimo koliko su važni zajedništvo i briga za druge. Ljubav, toplina, osjećaj pripadnosti i obiteljska atmosfera ono su što Božić čini toliko posebnim.



Nažalost, ima i onih koji ne mogu u potpunosti uživati u blagdanskom ugođaju i veselju. Upravo je na nama da im to pokušamo omogućiti.



Podravka i Restoran TAČ pozivaju vas da podržite ovu suradnju sa srcem. Na taj ćemo način svi zajedno doprinijeti tome da najugroženiji članovi našeg društva imaju što ugodniji Božić. Lijepe želje šire se Fooling Around adventskim festivalom i čekaju upravo vas.



Najiskrenije se daruje sa srcem ♥️