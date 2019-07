Danas nam ne treba puno da bismo snimili dobru fotografiju. Ne zaboravimo da kamera nije ta koja okida fotografiju, već sam korisnik koji poznaje neke trikove pomoću kojih će nas njegova fotografija osvojiti.

Međutim, znate li vi prepoznati savršeni kadar? Bez brige, čak i ako je odgovor „ne“, nakon čitanja ovog članka moći ćete razlučiti odlične od onih ne tako odličnih fotografija. Vaše Instagram fotografije postat će puno ljepše, obećajemo!

Zauvijek vodoravno

InFocus Awards 2019. Autor: Blagoja

Dobru fotografiju odlikuje određena razina kvalitete i dobra struktura. Stoga kvalitetan fotograf mora uvijek voditi računa da horizont ostane u ravnini. Jer, čak i ako fotografirate najljepše mjesto na Zemlji, iskrivljena linija horizonta uništit će prekrasan prizor. Profesionalni fotograf stoga nikada neće snimiti nagnuto more ili zarotirani krajolik.

Dok tražite prekrasnu fotografiju koju želite staviti na zid ili inspirativni Instagram feed, svakako biste trebali početi obraćati pažnju na ovo. Ubrzo ćete uočiti razliku!

Učinak harmonije, ili pravilo trećine…

InFocus Awards 2019. Autor: Şenol Ceylan

Kada govorimo o čarobnim linijama, postoji jedno jednostavno, ali moćno pravilo prema kojem najvažnije točke na fotografiji moraju biti pozicionirane na sjecištu između dvije zamišljene horizontalne i vertikalne linije koje dijele fotografiju. Profesionalni fotografi to dobro znaju i redovito koriste ovu tehniku. Tijekom fotografiranja moguće je koristiti posebnu rešetku prikazanu na zaslonu pametnog telefona koja nam pomaže da savršeno pozicioniramo sve elemente unutar kadra.

Zapravo, to nije nikakva skrivena i tajna značajka – možete uključiti mrežu čak i na pametnim telefonima tijekom uređivanja fotografija. Sada dakle znate odakle dolazi harmonija koja privlači našu pozornost na najboljim fotografijama.

Središte u središtu

InFocus Awards 2019. Autor: Lubomír Svoboda

Kako provjeriti je li fotografija određenog subjekta savršena? Obratite pozornost na njenu kompoziciju! Upravo tako, jedan se subjekt također može razmatrati u smislu kompozicije i privući naš pogled. Iza uspjeha fotografije leži dobro oko fotografa koji zna da subjekt treba biti točno u središtu kadra. Središte mora biti u središtu, nema sumnje. Provjerite sami!

Prekrasno osvjetljenje prije svega

InFocus Awards 2019. Autor: Viktória Haláková

Jeste li ikada primijetili tamne fotografije na kojima je jedini vidljivi element mali bijeli oblik sunca? Jesu li potpuni promašaj? Naravno!

Svaki dobar fotograf zna da je nemoguće fotografirati „protiv“ sunca. Profesionalci se okreću kako bi im sunce bilo iza leđa, a zatim snimaju savršenu fotografiju koja nas impresionira na zidovima galerija ili na Instagramu. A što ako je najzanimljiviji subjekt na pogrešnoj strani sunca? U većini slučajeva trebate se vratiti na to mjesto i ponovno snimiti fotografiju u drugom dijelu dana. Provjereno radi, svaki put.

Emocije, ništa više

InFocus Awards 2019. Autor: Mehmet Dereci

Postoji nešto važnije za fotografiju od savršene tehničke izvedbe. Fotografija mora potaknuti vaše emocije, biti dirljiva i ne ostavljati nikoga ravnodušnim. Dobar kadar priča priču. Ima početak, sredinu i kraj. Natjerat će vas da razmislite o stvarima, jer u njemu postoji element misterije, pogotovo ako pažljivije pogledamo. Tada ste sigurni da fotografija nije dobra – savršena je. Otkrijte ljepotu fotografije!

Huawei InFocus Awards 2019 – natječaj mobilne fotografije

Jeste li ikada snimili jedinstveni trenutak i željeli provjeriti što o vašoj fotografiji misle profesionalni fotografi? Huawei InFocus Awards natječaj u CEE i Nordic regiji sjajna je prilika za testiranje vaših fotografskih vještina i pokazivanje talenta svijetu.

Natjecanje se sastoji od 6 kategorija, uključujući 5 posvećenih fotografiji i jednu namijenjenu video formatima:

o #Emotion Tag – Izražavanje trenutnih emocija kroz fotografiju.

o Hello, Life! – Dijeljenje osjećaja ili inspiracije u svakodnevici.

o Faces – Eksperimentiranje s identitetom i snagom portretiranja.

o Going the Distance - Otkrivanje novih mjesta i novih iskustava pomoću novih značajki kamere pametnih telefona, primjerice tele-objektiv, super širokokutno ili makro snimanje

o Storyboard – Pripovijedanje priče kroz 9 kadrova – grid fotografija koje stvaraju smislenu ili intrigantnu priču.

o Life Now – Snimanje priča u manje od 30 sekundi.

InFocus je namijenjen svim korisnicima Huaweija koji mogu poslati svoje radove u jednoj od kategorija putem web stranice počevši od 24. lipnja 2019. godine.

Fotografije poslane na natječaj bit će objavljene na posebnoj web stranici, gdje će svi korisnici interneta, uključujući i sudionike natjecanja, imati pravo glasati za svoje omiljene fotografije. U sljedećoj fazi najbolje će radove ocijeniti pažljivo odabrani međunarodni žiri sastavljen od stručnjaka i svjetski poznatih fotografa:

o YANMIN WANG – predsjednik Huawei Consumer Business Group Huawei CEE & Nordic

o MARCIN TYSZKA – poljski modni fotograf koji surađuje s brojnim globalno poznatim časopisima poput Marie Claire, Harper's Bazaar, Glamour, Elle and Vogue

o NIKOLAJ THANING RENTZMANN – danski umjetnik usredotočen uglavnom na fotografiranje slavnih, koji također na svojim profilima na društvenim mrežama objavljuje fotografije krajolika, grada i prirode

o EMMA SVENSSON – svestrani freelance fotograf i avanturist koji putuje svijetom

o YENER TORUN – arhitekt i fotograf koji transformira urbani krajolik, oblikujući arhitekturu kroz geometrijsku apstrakciju i stvarajući alternativnu stvarnost kroz svoja djela

o VUTHEARA KHAM – francuski fotograf kambodžanskog podrijetla, sa sjedištem u Parizu. Fasciniran je svjetlošću, uličnom fotografijom i urbanim krajolikom. VuThearase voli igrati novim perspektivama i točkama gledišta, a poznat je po svjetlu i grafici u svojim radovima. Njegov jedinstveni stil fotografije definiraju ulične scene Pariza i širom svijeta.

Što osvajaju pobjednici?

o Osvajači prvog mjesta u svakoj kategoriji osvajaju - Huawei MateBook 13, Watch GT, Huawei P30 Pro and EUR 2,000, 250 dolara vrijedni e-vaučer za Trip Advisor

o Osvajači drugog mjesta u svim kategorijama osvajaju- Huawei P30 Pro

o Osvajači trećeg mjesta u svim kategorijama osvajaju - Huawei P30

Osvajač nagrade publike dobiva Huawei P30 Pro i Watch GT!

Pobrinite se da uhvatite ono što drugi ne primjećuju!

