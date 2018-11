Ograničen broj primjeraka najprodavanijeg gradskog automobila premium segmenta svih vremena uz 0% kamate i potpunu opremu već sada je spremno za isporuku

Obožavatelji MINI dizajna i njegove svjetski priznate kvalitete Božić 2018. sada mogu još lakše dočekati u vlastitom primjerku ove globalno najprodavanije gradske jurilice premium segmenta. Naime, ograničen broj primjeraka legendarnog MINI-ja uz 0% kamate i potpunu opremu već je sada spremno za isporuku.

Točnije, lagerski modeli MINI 3 i MINI s 5 vrata te MINI Countryman dostupni su po povoljnijim cijenama. Uz pogodnosti poput dodatnih zimskih kotača ili MINI sklopivi bicikl na dar, kao i privlačne uvjete financiranja, riječ je o prilici koju svakako ne treba propustiti. Upravo MINI modeli uz Race edition opremu koja je uključena u cijenu paketa pokazuju svoj pravi zabavni karakter. Prepoznatljiv MINI go-kart osjećaj vožnje, ovisno o modelu, dodatno obogaćuje MINI excitement paket osvjetljenja. Razina sigurnosti na putovanjima omogućena je naprednim navigacijskim sustavom.

Stoga, bilo da ste planirali isprobati legendarni MINI Hatch kao jedan od najpopularnijih MINI automobila ili MINI Countryman, utjelovljenje udobnosti u SAV varijanti - požurite i iskoristite pogodnosti čim prije.

Pri kupnji ovih turbo uzbudljivih gradskih modela moguće je ostvariti 51.000 kuna nižu cijenu, točnije do 51.034,19 kn uštede. Osim toga, MINI Countryman One D Pepper Edition dostupan je već od 215.900,06 kuna, a MINI Countryman Cooper D Race Edition za 244.900,10 kuna.

„Među atraktivnim modelima financiranja putem MINI Financial Services izdvajamo financiranje po modelu 50:50 uz 0% kamate – što znači da se 50% cijene novog MINI-ja plaća odmah, a preostalih 50% za godinu dana i to uz 0% kamate“, poručuju iz Tomić &. Co. MINI salona.

Prema njihovim riječima, mogućnost financiranja po modelu 1/3 također je dostupna uz izrazito nisku kamatnu stopu od 1,95 %, a kupcima se nudi i dnevna rata od 8,84 eura.

Svakako iskoristite prvi slobodan trenutak i posjetite Tomić & Co. salone u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Osijeku i Puli te na vrijeme rezervirajte testnu vožnju svojeg omiljenog MINI modela.

Zavirite i u MINI lifestyle kolekciju te odaberite igračku za sebe i svoje najbliže koja će vas svakoga dana iznova podsjećati na uzbudljiv MINI svijet jedinstvene praktičnosti i stila!

Više informacija potražite na: www.mini.com.hr