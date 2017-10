Počela je Neobična akcija za kupovinu rabljenih vozila u kojoj se, osim povoljnih cijena, nudi i pregršt pogodnosti i to samo u AutoZubak Neostaru.

Naime, uz svako kupljeno vozilo na poklon kupac dobiva dvogodišnji servis i jamstvo, a uz to se dobiva i mobilno jamstvo i polica obveznog osiguranja u prvoj godini. Svako vozilo na www.neostar.hr može se pregledati fotografirano u tehnici 360 stupnjeva i to do svakog najsitnijeg detalja. Vozilo je moguće kupiti i preko interneta te se u tom slučaju kupljeni automobil dostavlja na kućnu adresu. Ukoliko se kupcu kupljeni automobil ne svidi odabrano vozilo može vratiti u roku do 15 dana. Uz sve navedene pogodnosti za kupce je pripremljeno i beskamatno financiranje putem kredita ili kupovinu automobila u ponudi putem leasing financiranja.

Za više informacija na 0800 5002 ili na www.neostar.hr/neobicna-akcija/