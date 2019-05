Na neke od lokacija možete doći i javim prijevozom, do nekih biciklom, a do nekih čak i pješke.

Ako živite u glavnom gradu naše zemlje i njegovoj okolici, zaista ne trebate ići daleko da biste pronašli savršenu lokaciju za savršen grill. . Zahvaljujući dobrim vremenskim prilikama, posljednjih smo se nekoliko vikenda družili sa sjajnom mladom ekipom iz Zagreba, ljubiteljima dobrog društva i sjajnog grilla. Naravno, odmah smo kliknuli, a evo i gdje su nas sve odveli…

• Obronci Medvednice nude brojne mogućnosti. Ako se ponašate pristojno, zaštitari će vam dopustiti da ondje roštiljate u kontroliranim uvjetima. Važno da je budete oprezni i za sobom sve temeljito počistite. Prirodnog hlada i svježeg zraka ima dovoljno. Tu su i brojne drvene klupe sa stolovima i izvori pitke vode. I potoci, ledeni potoci zahvaljujući kojima će vaša pivica biti ledena cijeloga dana!

• Eko selo Gradunje nalazi se u Svetom Ivanu Zelini i udaljeno je tridesetak minuta vožnje automobilom od Zagreba. Nećete stići ni napraviti plan kojim redom ćete što baciti na grill i već ćete biti tamo. Prigorje, slikoviti, vinorodni kraj, oduševit će vas i neće vam biti jasno zašto ovdje ne dolazite češće. Seoski turizam ovdje je sve razvijeniji, pa su tako otvoreni i brojni restorani. Na nepreglednim brežuljcima nalaze se bojne lokacije za grill. Samo trebate odabrati koja vam se najviše sviđa.

PR

• Otprilike na jednakoj udaljenosti nalazi se još jedno sjajno izletište i to u Zaprešiću. Iznad glavne željezničke postaje ugledat ćete jezero i to će biti znak da ste stigli na pravo mjesto. Predivna priroda, jezero i već postavljeni roštilji, klupe, stolovi i stolice koji će vam olakšati pripremu. Nabavite ranije sve što vam je potrebno i samo uživajte! Ako se mislite zadržati, ponesite sa sobom lampione i svjetiljke jer lokacija nije dodatno osvijetljena.

• Za ovu lokaciju vjerojatno znate svi, ali ne možemo ju zanemariti. Jarun. Zagrebačko more. Mjesto na kojem se roštilja svakoga vikenda, gdje ćete sigurno susresti nekog poznatog i uživati u rekreaciji, sunčanju, kupanju i roštiljanju s ekipom! Ovdje je također sve već postavljeno i očekuje vas da dođete s namirnicama. S obzirom na to da je broj roštilja ograničen, oni najveći ljubitelji grilla dolaze već u ranu zoru kako bi osigurali svoje mjesto, dok oni drugi naprosto donesu svoj roštilj!