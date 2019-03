Rezultati kliničke studije pokazali su pozitivan učinak konzumacije Mg Mivele na kardiovaskularni sustav

Bolesti srca i krvnih žila vodeći su uzrok smrti u cijelome svijetu, a očekuje se da će do 2030. godine taj broj smrti porasti od sadašnjih 17,5 milijuna do 23 milijuna. Niti hrvatske brojke nisu dobre, jer je smrtnost od ovog tipa bolesti, u usporedbi sa svim ostalim uzrocima, na visokih 45%. Nadu daje činjenica da je prevencija u ovom slučaju od velike pomoći pa tako izbjegavanjem rizičnih čimbenika poput pušenja, nepravilne prehrane i nedovoljne tjelesne aktivnosti, znatno možemo smanjiti do čak 80% smrtnih slučajeva.

Osim navedenog odgovornog ponašanja, a prema rezultatima nedavno provedene kliničke studije, redovna konzumacija Mg Mivele pokazuje pozitivan učinak na kardiovaskularni sustav. Studija je provedena u dva centra u Berlinu, a ova randomizirana, dvostruko slijepa, placebo kontrolirana studija je uključivala 50 osoba s povišenim normalnim krvnim tlakom ili hipertenzijom stupnja I (vrijednosti od 130/85 do 150/99) koji su podijeljeni u dvije skupine. Jedna skupina je pila Mg Mivelu, a druga placebo vodu u količini od 1L dnevno kroz 8 tjedana.

U grupi koja je konzumirala Mg Mivelu došlo je do značajnog smanjenja krvnog tlaka u odnosu na placebo i to sistoličkog oko 6 mmHg te dijastoličkog oko 5 mmHg. Prema izračunima stručnjaka, već takvo smanjenje tlaka od svega nekoliko mmHg, kroz razdoblje od pet godina povezano je sa značajno nižim rizikom od moždanog udara i koronarne bolesti srca. Ovo istraživanje pokazuje značaj i benefit odgovarajućeg izbora i unosa vode kao sastavnog dijela uravnotežene prehrane i zdravog načina života.

Nedostatak magnezija povezan je s različitim poremećajima, uključujući neurološke bolesti, promjene u imunološkoj funkciji, preeklampsiju u trudnoći, moždani udar te metaboličke i kardiovaskularne bolesti. Posebnu ulogu magnezij ima i u regulaciji protuupalnih procesa koji djeluju zaštitno na kardiovaskularni sustav i hipertenziju.

Rezultati studije predstavljeni su u američkom Nacionalnom institutu za zdravlje na upravo održanom XV Internacionalnom skupu o istraživanju magnezija, pod nazivom Magnezij u zdravlju i bolesti. Znanstvenici iz cijelog svijeta prezentirali su najnovije spoznaje o magneziju, jednom od najvažnijih minerala za čovjeka, koji je potreban za odvijanje više stotina fizioloških procesa, a čiji je nedovoljan unos česta pojava.