MS ENERGY eRomobili za brz, jednostavan i zabavan prijevoz u gradu ili na moru!

MS ENERGY eRomobili su jednostavni za korištenje te prilagođeni i iskusnim korisnicima i početnicima. Bez obzira jeste li u potrazi za brzinom, stilom ili svestranošću, imamo savršen eRomobil za vas. Upoznajte naša tri MS ENERGY vrhunska modela: E10, X10 i M10.



Upoznajte MS ENERGY E10 - Udoban, Kompaktan i Praktičan eRomobil!



E10 se ističe udobnošću pri vožnji. Zahvaljujući stražnjim amortizerima, gumama od 10 inča i laganoj konstrukciji, pruža iznimno ugodno iskustvo vožnje. Ovaj elegantni romobil je savršen suputnik za gradsku avanturu ili opuštanje uz obalu.



E10 je opremljen moćnim motorom snage 450 W koji vam omogućuje postizanje maksimalne brzine od 25 km/h. Litij-ionska baterija pruža doseg do 40 km*, što znači da možete istraživati grad ili uživati u vožnji uz obalu bez brige o bateriji.

MS ENERGY E10 (Foto: MS ENERGY E10)



Osim udobnosti i performansi, E10 nudi i praktičnost. Može se vrlo brzo preklopiti, što olakšava nošenje i pohranu. Također je opremljen stražnjom električnom kočnicom te stražnjom i prednjom mehaničkom disk kočnicom. Zahvaljujući LCD zaslonu, LED svjetlima i mogućnosti Bluetooth povezivanja putem aplikacije "MS Energy e", E10 savršeno kombinira funkcionalnost i stil, a na vama je samo da uživate.



Upoznajte MS ENERGY X10 - Brzina, Snaga i Stil na dva Kotača!



Doživite neusporedivu brzinu i performanse u off-road vožnji s MS ENERGY eRomobilom X10. Ovaj električni romobil pruža vam vožnju ispunjenu adrenalinom, dosežući vrtoglavu maksimalnu brzinu od 65 km/h. Baterija osigurava izvanredan doseg do 75 km*, prilagođen različitim faktorima.

MS ENERGY X10 (Foto: MS ENERGY X10)

MS ENERGY X10 je opremljen prednjim i stražnjim disk kočnicama za precizno zaustavljanje, pružajući vam sigurnost u svakom trenutku. Sustav ovjesa osigurava glatku i udobnu vožnju, bez obzira na teren. Sa svojom težinom od 32 kg, postiže savršenu ravnotežu između stabilnosti i okretnosti, pružajući vam kontrolu i manevarski prostor tijekom vožnje. Upustite se u off-road avanture i istražite obalu uz MS ENERGY X10. Uživajte u vožnji i osjetite slobodu koju vam pruža ovaj izvanredni romobil.



Upoznajte MS ENERGY M10 - Dinamičan, Okretan i Elegantan eRomobil za Grad i More!



Za sve one koji traže eRomobil koji ne žrtvuje performanse ni u gradu ni na moru, MS ENERGY M10 je idealan izbor. Sa snažnim motorom snage 350 W, M10 pruža maksimalnu brzinu od 25 km/h i impresivan doseg do 28 km. Litij-ionska baterija osigurava dugotrajne vožnje, bilo da istražujete gradske ulice ili uživate u vožnji uz obalu. Prednje električne kočnice i stražnja mehanička disk kočnica pružaju pouzdanu zaustavnu snagu, osiguravajući vam sigurnost u svim uvjetima. Uz LCD zaslon, LED svjetla i mogućnost povezivanja putem Bluetootha, M10 pruža praktičnost i zabavu u vožnji, bilo da se krećete gradskim gužvama ili uživate u morskom povjetarcu. Upoznajte MS ENERGY M10 - vaš idealan suputnik za gradsku vrevu i morske avanture, spremna pružiti izvanredne performanse i praktičnost gdje god krenete.

MS ENERGY M10 (Foto: MS ENERGY M10)

Otkrijte zašto su MS ENERGY eRomobili prvi izbor svih koji cijene performanse, udobnost i stil, bilo da se kreću po gradu ili uživaju u ljepotama morskog okruženja.