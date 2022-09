AZ mirovinski fondovi već duži niz godina kontinuirano rade na projektima koji imaju za cilj jačanje financijske pismenosti za građane RH

Rad na jačanju financijske pismenosti građana treba biti kontinuiran i dugotrajan proces, a sadržaji bi trebali biti integrirani i u redovne obrazovne programe. Tek dugoročnim i dobro osmišljenim aktivnostima i sadržajima, možemo očekivati da će naši građani imati dovoljnu razinu znanja i poznavanja financijskih proizvoda i usluga kako bi na najbolji mogući način mogli planirati svoju financijsku budućnost.



Najnoviji projekt na kojem se radilo preko 6 mjeseci je edukativni serijal s Robertom Knjazom „Mala škola za veće mirovine“ . Radi se o serijalu od pet epizoda u kojima Robert Knjaz na svoj prepoznatljiv i sjajan način, sadržaje s područja rada mirovinskih fondova, mirovinske štednje i njene potrebe i značenja oblikovao na način da to istovremeno bude informativno i zabavno. Serijal je napravljen na način da je obuhvatio različite generacije, njihovo viđenje buduće mirovine i pitanja i dileme s kojima se susreću vezano za život u mirovini. Robert Knjaz tako razgovara s različitim skupinama i pojedincima, od onih najmlađih koji imaju horizont od oko 40 godina do mirovine, novozaposlenih mladih ljudi, pa preko srednje generacije koja ima još nekih 15 godina do mirovine. Također, Robert Knjaz koji je i sam u godinama u kojima je krajnji čas aktivno se pozabaviti pitanjem svoje buduće mirovine, istražuje koje su mogućnosti i najbolji način štednje i brige o svojoj budućoj mirovini. Na kraju serijala, razgovara s umirovljenicima koji imaju jako dobre životne savjete i sretni su u svojim umirovljeničkim danima, a imaju poruke kako za Roberta tako i mladu generaciju.

PR Foto: PR



Uz razgovor s građanima, njihova i svoja osobna pitanja vezana uz mirovinski sustav u RH, Robert Knjaz postavio je financijskim stručnjacima koji su dali svoje viđenje, preporuke i odgovorili na postavljena pitanja.



Filmovi će biti dostupni na YouTube kanalu AZ fonda, na mrežnoj stranici, a početkom rujna starta jednomjesečna kampanja na digitalnim medijima kako bi s ovim filmovima došli do što šireg kruga naših građana. Vjerujemo da će serijal naići na zanimanje i da će mnogi građani naći odgovore na pitanja koja i njih zanimaju kako o mirovinskom sustavu tako i mogućnostima koje su im na raspolaganju kako bi na najbolji mogući način utjecali na svoju buduću mirovinu.



Pozivamo sve da pogledaju filmove, pronađu odgovore na mnoga pitanja, a vjerujemo da ćemo kroz sadržaje i one koji do sada nisu brinuli o svojoj štednji u II stupu, potaknuti da provjere u kojem fondu II stupa štede, jesu li u pravoj kategoriji fonda i što mogu dodatno napraviti kako bi u mirovini bili zadovoljni i sretni kao i naše umirovljenice koje u svojoj trećoj dobi uživaju jer su na vrijeme poduzele sve kako bi u mirovini mogli živjeti na način kao i ranije. Uz sve ovo, vjerujemo da će se gledatelji i zabaviti jer kako je rečeno, Robert Knjaz je i ovoga puta našao način kako i ozbiljnije teme koje na prvi pogled nisu zanimljive, predstaviti i obraditi na interesantan, poučan i zabavan način.