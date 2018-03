Postoji li veći komfor od mogućnosti upravljanja vlastitim domom jednostavnim dodirom prsta na vaš pametni mobitel ili tablet iz udobnosti svoje fotelje ili kreveta? Ili pak izvan kuće, dok ste u uredu, automobilu ili šetate gradom?

Zagrebačka tvrtka Alfa stan uvjerena je kako ne postoji zbog čega svojim stanarima po prvi puta na tržištu Hrvatske nudi pametne stanove prilagođene njihovim potrebama.



Projekt „Home of the future“ prednjači u primjeni svjetskih standarda gradnje kako bi se osigurao spoj luksuza, pametne tehnologije i ekološke osviještenosti. Dobro promišljena lokacija na Jordanovcu jamči u isto vrijeme privatnost u okrilju prirode kao i neposrednu blizinu centra grada, čime su potrebe stanara za različitim sadržajima, bilo kulturnim, sportskim ili gastronomskim, u potpunosti zadovoljene.



Projekt obuhvaća četiri vile s po tri stana koji imaju prostorne kvalitete manjih obiteljskih kuća jer imaju vanjski prostor s predviđenom ljetnom kuhinjom, prostorom za blagovanje te jacuzzijem gdje ćete, bez sumnje, provoditi većinu sunčanih popodneva. Zelenim krovovima i vrtovima ostvaren je odmak od klasičnog koncepta stanovanja, a dojam življenja u kući dodatno je pojačan zasebnim ulazima iz vanjskog prostora u svaki stan.

Ulaskom u prostrane prostorija stanova dobit ćete dojam kao da ste zakoračili u novo desetljeće – estetika prostora dovedena je do savršenstva primjenom sustava stropnog i zidnog grijanja i hlađenja kojim je, među ostalim, stanarima osiguran najefikasniji i najugodniji način grijanja i hlađenja. Stanovi su trostrano ili četverostrano orijentirani što ih u kombinaciji s velikim otvorima čini izuzetno dobro osvijetljenima i prozračenima.



Najsuvremeniji protuprovalni sustav koji omogućuje kontrolu 24 sata zadužen je za sigurnost vas i vaših ukućana ne prepuštajući ništa slučaju. Pametnu tehnologiju zavoljet ćete još više nakon što prvi puta isprobate iz stana ili s udaljene lokacije upravljati putem tableta ili mobitela rasvjetom, roletama, paliti grijanje ili hlađenje, regulirati ventilaciju ili protuprovalni sustav, pa čak i kamere!



Uz sve navedeno, bitno je napomenuti ekološku osviještenost stanova koja je rezultirala bezmirisnim, čistim i estetski privlačnim sustavom sortiranog zbrinjavanja otpada s kontrolom pristupa. Vile su izgrađene u najvišem A+ energetskom razredu, s ugrađenim dizalicama topline i rekuperatorima zraka koji omogućuju minimalne energetske gubitke.



Tvrtka Alfa stan napravila je iskorak u poboljšanju kvalitete življenja kroz brigu i osjećaj za kupce koji se nastavlja i nakon završetka gradnje. U sklopu jedinstvenog sustava održavanja, stanarima je omogućeno svakodnevno rješavanje nedostataka i reklamacija te domarska služba koja vodi brigu o objektima kako bi se održali na istoj razini kvalitete na kojoj su i izgrađeni.



Projekt tvrtke Alfa stan doista je učinio budućnost bližom. Usudite li se isprobati ju?