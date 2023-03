Eurozona je monetarna unija država članica EU koje su usvojile euro kao svoju primarnu valutu.

Eurozona ili europodručje je monetarna unija država članica Europske unije koje su usvojile euro kao svoju primarnu valutu i svoje jedino zakonsko sredstvo plaćanja. Od 1. siječnja 2023. godine Hrvatska je postala dvadeseta država članica eurozone, i nakon dvotjednog prijelaznog razdoblja, oprostila se od hrvatske kune koja je bila službena hrvatska valuta od Dana državnosti, 30. svibnja 1994. godine.



Kratak pregled hrvatskog novca

Prvi kovani novac s likom kune bio je banovac koji se koristio u 13. i 14. stoljeću, kovan po uzoru na srebrni frizatik koji su kovali salzburški nadbiskupi. Taj novac kovali su hrvatski banovi i hercezi u Pakracu i Zagrebu.

U primorskim krajevima jak je utjecaj imao mletački novčani sustav te su se jadranskim priobaljem proširili mletački groš, kovan prema bizantskom uzorku, i mletački dukat (od 16. stoljeća zvan cekin).

Za vrijeme Austro-Ugarske Monarhije koristile su se srebrne cvancike i bakreni križari, odnosno krajcari.

Kuna je dobila ime po kuninim kožama i krznima, koja su srednjovjekovni Slaveni upotrebljavali kao novčano sredstvo, a kunskim krznom srednjovjekovni Hrvati plaćali su i porez, takozvanu kunovinu ili marturinu. Kuna je bila hrvatska valuta i za vrijeme Drugog svjetskog rata, od 1941. do 1945., a njezina najmanja jedinica tada nije bila lipa, već banica.

Nakon prve kratke pojave kune, službena valuta postaje jugoslavenski dinar, koji je bio službena valuta do proglašenja neovisnosti Hrvatske, kada je nakratko u upotrebi bio hrvatski dinar, prije ponovnog uvođenja kune.

