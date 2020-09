Kaufland je u četvrtak, 17. rujna, otvorio 40. poslovnicu u Hrvatskoj!

Poslovnica se nalazi u zagrebačkoj gradskoj četvrti Bukovac, na adresi Barutanski jarak 54

Moderna 40. poslovnica Kauflanda ima sustav za održivo gospodarenje otpadom, koristi otpadnu energiju za grijanje, a ugrađen je i sustav za nadzor potrošnje struje i vode. U Barutanskom jarku Kaufland svojim kupcima nudi 159 parkirališnih mjesta, a kako priliči parkiralištu modernog trgovca, kupcima su na raspolaganju i dvije punionice za električne automobile u kojima je napajanje električnih limenih ljubimaca potpuno besplatno.

PR (Foto: Promo)

Kaufland mnogo truda ulaže u brigu o zaposlenicima koji su za ovo poduzeće uvijek na prvom mjestu, što dokazuje i više od 200 m2 prostora unutar poslovnice namijenjenog samo zaposlenicima Kauflanda. Za zaposlenike je osigurana velika prostorija za odmor od 42 m2 te terasa od 22 m2. Osim o zaposlenicima, Kaufland kontinuirano brine i o najmlađima u lokalnoj zajednici. Kroz projekt „Kaufland škola voća i povrća“ svaka poslovnica Kauflanda već četvrtu godinu za redom donira svježe voće i povrće partnerskim školama svaki tjedan, tijekom cijele školske godine. Kaufland Barutanski jarak trenutno je u potrazi za svojom susjednom partnerskom školom i na samom izlazu iz poslovnice nalaze se prozirne glasačke kutije u koje kupci mogu ubaciti glasački listić koji će dobiti na blagajni te tako mogu glasati za jednu od ponuđenih susjednih osnovnih škola. Glasanje traje do 30. rujna nakon čega se pobjednička škola uključuje u donacijski program.

PR (Foto: Promo)

Radno vrijeme nove poslovnice Kauflanda na adresi Barutanski jarak 54 je od ponedjeljka do subote od 7 do 22 sata, a nedjeljom radi od 7 do 21 sat.