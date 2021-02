U potrazi za rabljenim automobilom kupci imaju različite želje, neki traže „spuštenu jurilicu“ u kojoj neće ostati neprimijećeni, dok drugi žele mali gradski auto koji neće previše načeti njihov budžet i vozi ih redovito od točke A do točke B.

Odabir automobila temelji se na vlastitim financijskim mogućnostima, preferencijama i stilu vožnje, no pri kupnji rabljenog automobila potrebno je sagledati puno više čimbenika, među kojima je i povjerenje u prodavatelja. Bilo da je riječ o praktičnom gradskom automobilu ili ogromnom terencu, povjerenje u stanje automobila presudni je faktor pri kupovini. Tome je doskočila platforma Neostar.com na kojoj u svega par klikova korisnici mogu pronaći rabljeni automobil po njihovim kriterijima, a kako bi on bio upravo onakav kakav je i oglašen, pobrinuli su se Neoinspektori – stručnjaci koji kontroliraju svako oglašeno vozilo i prate proces do isporuke automobila na kućnu adresu.

PR Foto: PR

Platformainovativan je pristup trgovini rabljenim vozilima jer se temelji na transparentnosti prema kupcu i prema prodavatelju. Objektivni prikaz vozila i pregled ispravnosti preduvjet su za izdavanje jamstva i to je velika vrijednost za kupca. Automobili na platformi prodaju se bez skrivenih oštećenja i krivo navedenih informacija. Dapače, inzistira se na tome da se svako oštećenje, ma koliko sitno bilo, dokumentira i fotografira.Ova je platforma značajno drugačija od svih drugih tražilica automobila jer korisnicima nudi provjerene automobile s jasno navedenim značajkama. To je zato što prije samog oglašavanja vozila stručnjaci Neostara provjeravaju svaki automobil i nadziru primopredaju. Jamstvo i kontrolni pregled posebno su važni za kupca, koji ne kupuje mačka u vreći, a velika vrijednost za prodavatelje je činjenica da je cijela usluga pregleda i oglašavanja sasvim besplatna.O tome da prodavači i kupci cijene objektivan i transparentan pristup i da je platforma dobro prihvaćena govori i 1,3 milijuna pregleda stranice, koliko ih jeskupio u svega mjesec dana, a do prošlog tjedna putem platforme prodana su već 124 vozila.Za sve je zaslužan tim od 26 ljudi koji je kroz 2 godine razvijao rješenje koje adresira ključne potrebe korisnika na tržištu automobila. Rezultat njihovog truda je platforma koja kupcu, prodavatelju ili vlasniku automobila znatno olakšava kupovinu, prodaju i održavanje vozila.

PR Foto: PR

Na platformi je trenutno oglašeno oko 2000 vozila, različitih kategorija i performansi, a kupci pristupaju usporedivim ključnim podacima o oglašenom vozilu te ih pregledavaju u prikazu od 360°. Rabljeni gradski i obiteljski automobili dostupni na platformi, kao i oni luksuzni i sportski, mogu se pretraživati po različitim parametrima, od boje do performansi. Kupci se mogu pouzdati u informacije o vozilu zbog Neoinspektora, koji svako oglašeno vozilo pregledavaju u 60 točaka.Svaki automobil dostupan na platformi dolazi s jamstvom od 6 do 12 mjeseci, te su vozila stoga i strogo provjerena. Umjesto da pregledavate nečije mutne fotografije iz prašnjave garaže, automobil je fotografiran u visokoj kvaliteti, te su eventualna oštećenja zabilježena, a pri provjeri će veća oštećenja diskvalificirati automobil. Vozila dostupna na platformi nemaju više od 250.000 prijeđenih kilometara te Neostar nudi garanciju od 6 do 12 mjeseci na sva vozila.Stoga, bilo da primjerice tražite Audi A8 ili brižljivo očuvani Twingo koji će se smjestiti i na najuža parking mjesta, Neostar.com ponudit će vam izbor rabljenih vozila za koja možete biti sigurni da su oglašena u svojem stvarnom stanju. S druge strane, prodajete li limenog ljubimca uz podršku Neostara dobit ćete besplatan pregled i procjenu automobila, vrhunske fotografije i besplatno oglašavanje. Transparentnost se isplati.