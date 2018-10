Da je zdravlje najvažnije i da nam je jedino važno ozdraviti kad je ono narušeno, ljudima postane jasno tek kad se jave prvi ozbiljniji zdravstveni problemi.

Ja sam Danica Pavić, 44-godišnja nastavnica iz Poreča, majka dvoje djece. Ovdje ću vam ispričati svoju životnu priču o dobivanju bitke u borbi s dijabetesom i držanju istog pod kontrolom. Meni je u 35. godini života dijagnosticiran dijabetes tipa 2. Iako dijagnoza dijabetesa tipa 2 može biti zastrašujuća, ipak je moguće kontrolirati šećer u krvi i voditi zdrav život. Kad sam saznala da bolujem od šećerne bolesti, odnosno dijabetesa, bila sam šokirana. Tada nisam ni znala da postoji podjela dijabetesa, da se šećerna bolest tipa 2 javlja u 90 % slučajeva i da je daleko češća i bezazlenija od šećerne bolesti tipa 1 (javlja se u svega 7-10 % slučajeva). Za mene je dijabetes tada bio isključivo oboljenje opasno po cjelokupno zdravlje i život oboljelog pojedinca.

Osjećala sam da nešto nije u redu sa mnom

Kao što sam već spomenula, negativne promjene su nastupile u mojoj 35. godini. Počela sam naglo mršavjeti, bila sam kronično umorna, iako nisam radila ništa teško, i stalno sam osjećala žeđ. Žeđ je bila jako velika i učestala, kao kad pojedete neku izuzetno slanu hranu pa imate osjećaj da bi mogli popiti litre vode. Noću sam pojačano mokrila i čak sam imala nagon za mokrenjem koji sam jedva obuzdavala.

Najviše me zabrinuo nagli gubitak tjelesne težine. To mi je bilo posebno čudno jer sam uvijek imala više kilograma od preporučenih za moju visinu i godine. Nisam u to vrijeme uvodila nikakve promjene u svoju ishranu, niti sam se intenzivno bavila nekom fizičkom aktivnošću, pa da su to mogli biti razlozi naglog mršavljenja. Zbog ove neobjašnjive promjene u tjelesnoj težini, prvo sam pomislila na probleme sa štitnjačom i poremećaj u njezinom radu.

Nakon što mi je pozlilo

Kao i svaki čovjek, rekla sam si da neću odmah otići na pregled kod liječnika, nego ću pričekati da vidim kako će se stvari dalje odvijati. Jednostavno mi se nije dalo raditi sve te pretrage. Pa, tko čeka, taj i dočeka. Ako nisam milom htjela vidjeti što mi se događa sa zdravljem, sada sam morala silom. Jedan dan dok sam bila na nastavi i predavala novu lekciju svojim učenicima, osjetila sam kako mi glas podrhtava i kako mi se ruke tresu kao da kroz njih prolaze neki trnci. Vid mi se odjednom zamutio i polako sam počela gubiti svijest. Ubrzo nakon toga moji učenici su pozvali hitnu pomoć i ja sam zbrinuta. Napravili su mi pretrage, a njihove rezultate nisam željno iščekivala. Osjećala sam da nešto nije u redu. Nalazi su pokazali povišene vrijednosti glukoze u krvi i urinu. Šećer u krvi mi je bio povišen i iznosio je 20,4 mmol/l. Pregledom mi je ustanovljena šećerna bolest tipa 2 koja je u određenoj mjeri uznapredovala. U prilog ovoj činjenici idu svi oni simptomi koje sam osjećala, a na koje sam zatvarala oči.

Sama terapija nije bila dovoljna za kontroliranje mog visokog šećera u krvi

Ne mogu vam opisati kako sam se tada osjećala. Te dane pamtim po tome što sam ih provodila u ambulanti i ordinacijama čekajući propisivanje adekvatnih terapija i lijekova, kako bih regulirala ovo nimalo bezazleno stanje. U strahu od novog stanja koje me zadesilo, počela sam se odmah pridržavati propisane terapije. Već prvi mjesec sam osjetila da je teško podnosim. Bila sam potpuno beživotna, malaksala, imala sam stalne mučnine i vrtoglavice. Kad sam rekla ovo svom liječniku, dobila sam odgovor da je to normalna reakcija dok se organizam malo ne navikne na terapiju. Također, vidjela sam da se početni pokušaji kontroliranja mog šećera u krvi nisu baš pokazali uspješnim.

Terapiju sam teško podnosila i dijelom zbog toga što sam podsvjesno odbijala prihvatiti činjenicu da mi je dijagnosticirana šećerna bolest tipa 2. Sama pomisao na to da ću cijeli život morati piti lijekove, paziti što jedem i držati dijetu, činila me depresivnom. Padanje u depresiju je zadnja stvar koja mi je trebala, ali dogodilo se. Depresija je jedan od glavnih okidača pada imuniteta, a loš imunitet je jedino mogao pogoršati moje stanje. Dane sam provodila u svojoj sobi, izolirana od svijeta i svojih članova obitelji koje sam uspjela uvjeriti da mi samo treba odmora, da se pridržavam terapije i da ću uzeti bolovanje kako bih opravdala izostanak s posla.

Uslijedio je novi napad koji je zabrinuo i mene i moju obitelj

Poslije samo tjedan dana neredovnog uzimanja terapije i depresije koja me zadesila, ponovo mi je pozlilo. Šećer u krvi je ovaj put iznosio 21,4 mmol/l. Dovela sam se do toga da skoro padnem u komu. Kad je moj muž saznao kako je do ovog došlo, sjeo je i ozbiljno popričao sa mnom. Rekao je da se moram uozbiljiti, prihvatiti svoje stanje i držati ga pod kontrolom tako što ću redovno uzimati terapiju. Vidjela sam da mu nije svejedno dok ovo govori, ali morao je izgledati jak preda mnom i našim djevojčicama.

Muž mi je bio velika podrška sve vrijeme. Redovno je pratio moj šećer u krvi, kako se osjećam i stalno mi je udovoljavao. Tih dana mi je bilo malo bolje, ali sam i dalje povremeno osjećala one negativne posljedice terapije. Najviše nas je brinulo to što smo oboje vidjeli da sama terapija, koju je propisao liječnik, nije dovoljna za reguliranje i stabiliziranje visoke razine šećera u krvi. Štoviše, razina šećera u krvi je stalno varirala pa smo potajno oboje strepjeli od novog napada.

Muž mi je obećao da će se svim snagama potruditi pronaći bolje rješenje

Tako je i bilo. Jednu večer sam otišla na spavanje s nekim dobrim predosjećajem, a ujutro se probudila i ugledala muža kako sjedi pored mene. S osmijehom na licu mi je rekao da je pronašao prirodno rješenje za reguliranje mog dijabetesa! Baš tu večer, kad sam otišla na spavanje s dobrim predosjećajem, on je ostao dugo poslije mene u dnevnom boravku i tražio na internetu nešto učinkovito i bez nuspojava što je pomoglo tisućama ljudi u postizanju normalne razine šećera u krvi.

Rekao je da svi dijabetičari hvale knjigu, odnosno program, Diabetes NoMore. Izgovorio je sljedeće: „Mnoge je zaštitio od posljedica dijabetesa i poboljšao im kvalitetu života, a ja želim da isto tako pomogne i tebi!” Čvrsto sam ga zagrlila i rekla da sam spremna pročitati program. Nisam pristupila skeptično ovom rješenju, jer mi je odmah objasnio da se savjeti unutar knjige razlikuju od svega s čim sam se dosad susrela kad je u pitanju držanje dijabetesa pod kontrolom. On ju je pročitao preko noći i jamčio da ću se rado pridržavati programa unutar ovih korica.

Zašto i ne bih? Knjiga je obilovala savjetima i smjernicama za prirodno reguliranje dijabetesa i kontroliranje šećera u krvi koje je godinama istraživao, a onda sabrao i uvrstio u jedan program, svjetski znanstvenik i stručnjak za dijabetes Alan Brown. Najvažnije od svega je što Diabetes NoMore program ne podrazumijeva tretiranje dijabetesa medikamentima koji izazivaju nuspojave poput nesvjestice, mučnine, proljeva, ali stvaraju i preduvjete za rak, srčani i moždani udar.

Nijedna metoda ne čisti organizam od toksina kao Diabetes NoMore

Sve što mi je muž rekao o ovom programu ispostavilo se istinito. Ništa, apsolutno ništa mi nije ovako očistilo organizam od štetnih tvari, vratilo energiju, preokrenulo moj dijabetes i reguliralo šećer u krvi, kao što su koraci za detoksikaciju iz knjige Diabetes NoMore. Budući da sam teško podnijela činjenicu da komplikacije nastale nepravilnim reguliranjem dijabetesa tipa 2 mogu biti uzrok smrti, ovaj program je došao kao spas u posljednjem trenutku. Alan Brown i njegov prirodni Diabetes NoMore program za preokretanje šećerne bolesti i reguliranje razine šećera u krvi postali su pravi konkurenti farmaceutskim tvrtkama. Pitate se zašto? Zato što farmaceutske tvrtke ne mogu više zarađivati na dijabetesu prodajući oboljelima od šećerne bolesti skupe lijekove. Konačno je netko tome stao na kraj!

Diabetes NoMore – preokretanje tijeka dijabetesa bez drastičnih promjena životnih navika

Ovaj čudotvorni prirodni program, koji sam otkrila zahvaljujući mužu, predstavlja zdravu i moćnu alternativu za sprječavanje, tretiranje i preokretanje dijabetesa – jednog od najvećih ubojica ljudi širom svijeta. Detoksikacija organizma, čišćenje jetre, spuštanje razine šećera u krvi i držanje dijabetesa pod kontrolom vrši se korak po korak, bez velikih odricanja. Zahvaljujući ovom programu, saznala sam koje namirnice su najbolje za mene i koju hranu smijem konzumirati. Prije sam mislila da je lista dopuštenih namirnica oskudna, ali Diabetes NoMore knjiga me uvjerila da nije.

Program i terapiju koristim usporedno, jer tako terapija ima veći učinak na reguliranje dijabetesa. Diabetes NoMore mi je vratio osmijeh na lice i stabilizirao šećer u krvi već poslije 2 tjedna korištenja. Ako se i svi vi, koji bolujete od šećerne bolesti bilo kojeg tipa i oblika, želite ponovo bezbrižno smijati, zaplašiti svoj dijabetes umjesto da on plaši vas i riješiti se stalnog provjeravanja razine glukoze i uboda iglom, naručite Diabetes NoMore program još danas i uđite preporođeni u novi dan!

Ako netko ima problem sličan Daničinom (povišen šećer u krvi, dijabetes tipa 2, preddijabetes, napredni oblik dijabetesa, a želi regulirati šećernu bolest i živjeti bez brige), imamo dobre vijesti.

