adidas i Sport Vision pozivaju vas da se ponovno zaljubite u BOOST osjećaj na svojim nogama. Kako i zašto, pitali smo se i mi i, naravno, došli do odgovora.

S obzirom da nam je najčešće mjesto za trčanje grad, poseban je izazov pravilno odraditi rutu pored toliko crvenih semafora, drugih prolaznika i blještavih svjetala. No, upravo je to adidas imao na umu kada je nedavno izbacio novu siluetu tenisica za trčanje Pulseboost HD koju možete kupiti u Sport Vision trgovini u Arena centru ili na Sport Vision webu. Tenisica je to koja savršeno odgovara svim potrebama urbanih trkača, što mi i jesmo uostalom.

S dodatnom podrškom prednjeg dijela stopala, adidas Pulseboost HD predstavlja posljednju inovaciju tog branda iz područja Boost tehnologije. Nova silueta pruža više stabilnosti, uz maksimalni povrat energije i još veći komfor. Dizajnirana tako da stopalo bude bliže podlozi, PulseBoost HD je tenisica koja trkačima omogućava nagla zaustavljanja i brze promjene pravca i u najurbanijim sredinama.

Riječ je o prvoj tenisici koja nudi Boost HD, novu verziju prepoznatljivog adidas đona i tehnologije. Tu je i novi Continental™ Adaptive Traxion, gumeni vanjski dio đona koji stopalu pruža maksimalnu stabilnost prilikom brzih i nepredvidivih kretnji, kao i Adapt Knit - jedinstveno fleksibilno gornjište.

Zahvaljujući QR kodu koji je ugrađen u jezik tenisice, trkači jednostavnim skeniranjem mogu uživati u najdražoj playlisti koja ih motivira na brže, jače i kvalitetnije trčanje.

PR

Tenisicu možete testirati i kupiti u Sport Vision trgovini u Arena centru, ili na Sport Vision webu. Isprobajte je i saznajte zašto svi pričaju da je adidas BOOST tehnologija od izlaska Pulseboost tenisice s Boost HD tehnologijom promijenila način i kvalitetu trčanja zauvijek.