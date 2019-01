Baba Vanga bila je jedna od najznačajnijih proročica u novijoj svjetskoj povijesti. I dan danas se citiraju Baba Vangina proročanstva.

Prvu popularnost Baba Vanga je stekla na prostoru bivše Jugoslavije i Sovjetskog Saveza, a pogotovo u rodnoj Bugarskoj, zbog svojih nevjerojatno točnih proročanstava. Kako je predviđala do 5079. godine broj njenih poklonika se ubrzo povećao diljem svijeta. To je ju stavilo na listu najznačajnijih osoba dvadesetog stoljeća.

Život Baba Vange prije proročanstava

Baba Vanga je odrasla u veoma siromašnoj obitelji. Roditelji su joj bili seljaci. Majka joj je preminula dok je Vanga bila sasvim mala.

U dobi od 12 godina, Baba Vanga je s obitelji napustila rodnu Strumicu i započela život u Novom Selu. Ne dugo nakon toka zadobila je tešku ozljedu nakon jedne oluje. Oči su joj bile pune prašine i pijeska. Zbog toga je postepeno gubila vid. Unatoč svim pokušajima da joj spasu vid, u potpunosti je oslijepila do svoje 16. godine. Inače, ova nesreća se direktno povezuje s početkom njenih proročanskih sposobnosti i vizija.

Zbog teškog stanja Baba Vanga je do punoljetnosti živjela u sanatoriju u blizini Beograda. Pohađala je školu za slijepe u Zemunu. Tu su je učili svim kućanskim poslovima da bi mogla samostalno da živi. Nakon toga je se vratila u Bugarsku i brinula o mlađoj braći i sestrama. Godine 1940. ostala je bez oca te je obitelj upala u teške financijske probleme. Navodno je upravo u tom razdoblju otkrila da ima sposobnost komuniciranja sa svecima.

Baba Vanga - Uspješna proročanstva koja je teško objasniti

Iako je bila slijepa to ju nije omelo u tome da vidi daleko u budućnost. U javnosti se prvi puta pojavila početkom travnja 1941. Govorila je da ju je više puta posjetio "ozaren jahač" i otkrio kako će se "uskoro dogoditi strašne stvari". To je bilo prvo proročanstvo Baba Vange za koje su svi znali.Neka od Baba Vanginih proročanstava definitivno su se ostvarila, a neka od njih su značajno utjecala na sudbinu svijeta. Stručnjaci su došli do zaključka da su se proročanstva koja je izgovorila Baba Vanga ostvarila u 80% slučajeva.

Neka od točnih proročanstava Baba Vange su:

• Staljinova smrt,

• Smrt princeze Dajane,

• Raspad Čehoslovačke i Sovjetskog saveza,

• Smrt bugarskog cara Borisa III,

• Potonuće podmornice Kursk,

• Teroristički napad 11. septembra 2001.

• Uspon Kine.

Za života su je posjetili brojni ljudi širom Bugarske, Evrope pa i svijeta. Koliko je njen utjecaj bio veliki govori i činjenica da su joj u posjetu dolazili i veliki svjetski državnici. Među njenim moliocima bio je i bugarski car, tada kralj, Boris III čiju je prijevremenu smrt predvidjela. U posjetu su joj dolazile i druge javne osobe kako bi im predviđala sudbinu. Pored toga, njeni stalni posjetioci su bile i žene koje su čekale da čuju sudbinu svojih muževa, očeva i braće koji su bili na ratištu.Proročanstva Baba Vange i dalje privlače pažnju javnosti. Posljedica takvog stanja jesu sve češća ostvarenja istih. Slava koju je stekla uspješnim proročanstvima ne jenjava ni dva desetljeća nakon njene smrti.

Fascinantna proročanstva Baba Vange do 2100. godine

Neka od proročanstava Baba Vange su se na nevjericu mnogih obistinila. Za neka njena buduća predviđanja se kaže da su, u najmanju ruku – jeziva. Jesu li ova proročanstva samo priče ili ne, to nije poznato. Međutim, ovo je lista proročanstava Baba Vange koja čekaju ljudsku rasu poslije 2018. godine:

2023: Zemljina orbita će se promijeniti (nitko ne zna što to znači).

2028: Ljudi će letjeti na Veneru u potrazi za novim izvorima energije.

2033: Povećava se razina vode u svijetu uslijed otopljavanja lednika na zemljinim polovima (ovo se već dešava).

2076: Komunizam će se vratiti u Europu i ostatak svijeta.

2084: Priroda se oporavlja (još jedno misteriozno proročanstvo koje je Baba Vanga izrekla pred svoju smrt)

2100: Vještačko sunce počinje osvjetljavati tamnu stranu planeta.

Proročanstva Baba Vange idu toliko daleko da je predvidjela i kraj svijeta. Međutim, od toga nas dijeli nekoliko tisuća godina. Najznačajnija proročanstva koja je Baba Vanga predvidjela za period poslije 2100. godine su:

• 2271. Mijenjaju se zakoni fizike,

• 2480. Zemlja ostaje u mraku,

• 4599. Čovječanstvo postaje besmrtno,

• 5076. Otkrivena granica Svemira,

• 5078. Ljudi odlučuju preći granicu Svemira,

• 5079. Kraj svijeta.

Baba Vanga i zaštita od zlih sila

Iako je prije svega bila poznata po svojim proročanstvima, Baba Vanga je dijelila i jako korisne životne savjete. Mnogi su vjerovali da će ih posjeta Baba Vangi spasiti od zlih i nečistih sila. Dobrovoljno su stavljali svoju sudbinu u ruke slijepe proročice iako su je mnogi od njih vidjeli po prvi put u životu.

Prije njene smrti svijetom su se počele širiti priče o velikoj proročici koja posjeduje natprirodne moći. Pošto je za mnoge Baba Vanga bila svemoćna, njena proročanstva su dodatno utjecala na to da priče o njenim moćima dobiju na značaju.

Tako su ljudi iz svih krajeva svijeta dolazili k njoj kako bi im pomogla. Na sve načine su pokušavali iskoristiti njenu moć.

Tražili su od nje da prenese svoju moć na njihovu ogrlicu, prsten, zaštitnu amajliju ili neki drugi predmet kako bi se mogli zaštitili od zlih sila. Vremenom je sama počela praviti predmete koje je dijelila ljudima kojima je pomoć bila najpotrebnija. Baba Vangine amajlije pružale su cjelodnevnu zaštitu od zla i drugih nečistih sila. Amajlije su bile toliko moćne da su ljudima privlačile sreću i novac Životi su im bili ispunjeni blagostanjem o čemu su mnogi prije toga mogli samo maštati.

Vjeruje se da su amajlije koje je pravila Baba Vanga ljudima pružale spokoj, oslobađale ih stresa i svakodnevnih problema koji utječu na psihičko stanje ljudi. Neprilike i spletkarenje, loša primanja, loš ljubavni status postali su prošlost zahvaljujući njenim moćnim talismanima.

Talismani su bili specifični iz više razloga, sam način izrade ih umnogome razlikuje od ovih današnjih. Također, njihovu moć mogli su osjetiti samo osobe koje su čvrsto vjerovale u njih. S druge strane, one koji su se podrugivali amajlijama snašla je velika nesreća. Mnogi su skrenuli sa svog životnog puta.

Stoga većina tvrdi da su upravo te amajlije bile najmoćnije koje su ikada nosili, da su im vratile vjeru u dobro i lijepo te učinile da im stvari krenu nabolje. Takođe se vjeruje da su proročanstva koja je izricala Baba Vanga bila vezana za mistične moći koje su pokretale njene talismane. Iako je od njene smrti prošlo mnogo godina i danas se vjeruje da su njene amajlije doista imale takvu moć.

