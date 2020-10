Isperite viruse i bakterije iz nosa!

Ove godine, COVID19 je na brutalan način osvijestio činjenicu o kolanju virusa i bakterija u našoj okolini bez obzira na vremenske prilike i godišnja doba. Zato u svakom trenutku moramo biti spremni uzvratiti udarac, a prevencija je najispravniji način da uvijek budemo korak ispred bakterija i virusa…

Zaštita počinje od ispravnog korištenja maske za lice u svim društvenim kontaktima i izbjegavanja socijalizacije u razdaljini manjoj od dva metra. Maska obavezno mora pokrivati nos i usta jer samo na taj način sprječava ulazak bakterija i virusa, ali i daljnje širenje patogenih organizama. Virus COVID19, naime, mogu širiti i osobe koje nemaju nikakvih simptoma i niti ne znaju da su zaražene. Stoga, pogotovo ako dosad niste bili testirani, nosite masku u svakom doticaju s drugim ljudima!

Djeci do navršene druge godine života ne preporučuje se nošenje maske, no to ne znači da za naše najmlađe, najslađe i najosjetljivije zaštita ne postoji. Sprej Aqua Maris Baby, na prirodnoj bazi ljekovitog Jadranskog mora i bogat blagotvornim mineralima i oligoelementima, podoban je za korištenje već od dana rođenja i posebno je važan djeci koja imaju poteškoća s disanjem, ali činjenica da uspješno ispire većinu poznatih virusa i bakterija iz nosa čini ga idealnim i praktičnim oblikom svakodnevne prevencije za svu djecu.

Odrasli su već odavno prigrlili sprej za nos Aqua Maris Clean kao svakodnevnu pomoć u olakšavanju prohodnosti dišnih puteva, no situacija u kojoj se nažalost danas svi nalazimo dodatno je potencirala ostale njegove dobrobiti, prvenstveno dokazanu visoku učinkovitost u uklanjanju virusa, bakterija, alergena i raznih nečistoća iz nosa. Ne smijemo smetnuti s uma da je jesen doba buđenja virusa i bakterija iz “ljetnog sna” i zato je pravo vrijeme da Aqua Maris postane i ostane sastavni dio vaše svakodnevne higijene.

Maska zdravlje čuva, a Aqua Maris je njen najjači saveznik u obrani protiv bakterija i virusa oko nas. Neka ovaj moćni tandem uspješno nastavi štititi vas i vašu obitelj od štetnih utjecaja – svugdje i svaki dan!