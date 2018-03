Emirates slavi uskrsne blagdane nizom pogodnosti dostupnih putnicima u svim klasama od 30. ožujka do 2. travnja.

Upravo je ta aviokompanija prije dva dana proglašena za „Aviokompaniju godine“ (Airline of the Year“) na Air transport Awards, a ova je laskava titula rezultat evaluacije od strane žirija sastavljenog od stručnjaka iz različitih sektora unutar avio industrije.

Upravo je i nadolazeća posebna uskršnja ponuda dio Emiratesove predanosti želji da uvijek iznova poboljša iskustvo na svojim letovima.

Tako će putnici Emiratesa koji putuju iz Dubaija prema destinacijama u Europu, Australiji, Novom Zelandu, SAD-u, Argentini, Brazilu te Filipinima moći uživati u spomenutoj posebnoj uskršnjoj ponudi, a posebni meniji pripremljeni su i u Emiratesovim loungeovima u Dubaiju te u zračnim lukama diljem svijeta.

Putnike u svim klasama očekuju posebna slavljenička peciva, ručno rađenim, s prepoznatljivim Emiratesovim potpisom – od začinjenog tijesta i narančine kore. Uz to, putnicima će biti posluženi i različiti uskršnji deserti, uključujući i čokoladna jaja u ekonomskoj klasi. Putnici prve klase moći će pak uživati u posebnom uskršnjem izdanju Lakrdisovih „jaja“ – Dulce de Leche Liquorice. Ova posebna ponuda dolazi kao dodatak širokom izboru jela i pića na Emiratesovim letovima.

Uz to, oni koji putuju za Uskrs će, osim u izvrsnoj gastronomskoj ponudi, moći uživati i u sadržaju ice, s više od 3.500 programa, uključujući i 700 filmova. Novi naslovi uključuju i Paddington 2, Wonder and Justice League and in April, Star Wars: The Last Jedi, The Greatest Showman te Jumanji: Welcome to the Jungle.