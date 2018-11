Članovi programa Emirates Skywards mogu skupiti dodatne milje (Tier Miles) na letovima Emiratesa i flydubaija koje su rezervirali ili na kojima su letjeli tijekom trajanja posebne ponude te mogu ranije otključati povlastice sljedeće razine Emirates Skywards.

Članovi Emiratesovog i flydubaijevog nagrađivanog programa vjernosti, Emirates Skywards sad mogu dostići sljedeću razinu programa brže zahvaljujući novoj posebnoj ponudi tijekom koje mogu dobiti duplo više nagradnih milja (Tier Miles) na letovima.

Ponuda vrijedi za karte koje su rezervirane u periodu između 26. studenog i 3. prosinca 2018. (uključujući oba dana) za putovanje na letovima Emiratesa ili flydubaija između 26. studenog i 31. ožujka 2019. Kako bi zadovoljili uvjete akcije, putnici moraju biti postojeći ili novi članovi programa Emirates Skywards i registrirati se za ponudu putem Emiratesove aplikacije ili prijavljivanjem na svoj korisnički račun na emirates.com ili flydubai.com. također, trebaju odabrati između karata „Flex“ ili „Flex Plus“ ukoliko lete Emiratesom, odnosno karata „Free to Change“ ili „Business Basic“ ako lete flydubaijem kako bi mogli dobiti dodatne milje.

Emirates Skywards nudi četiri razine članstva – Plava, Srebrna, Zlatna i Platinum – svaka sa jedinstvenim povlasticama za članove uključujući osobni, brzi check.in, prioritetno ukrcavanje, pristup loungeu, besplatni odabir sjedala i posebne pogodnosti vezane uz Wi-Fi. Članovi nadograđuju svoj status zarađivanjem nagradnih milja na letovima Emiratesa ili flydubaija.

PR

„Uvijek nastojimo pružiti veću vrijednost našim putnicima i ponuditi im još više prednosti i nagrada“, rekao je Dr Nejib Ben Khedher, viši potpredsjednik programa Emirates Skywards. „Kroz našu najnoviju ponudu, prvu ovakve razine i dosega, članovi programa Emirates Skywards moći će skupiti dodatne nagradne milje na letovima te će tako brže postići sljedeću razinu programa Emirates Skywards“, nadodao je.

Na temelju odabranog načina plaćanja i klase u kojoj putuju, članovi programa Emirates Skywards moći će napredovati za jednu ili čak dvije razine Emirates Skywards tijekom perioda povratka s putovanja.

Na primjer, kroz ovu ponudu novi član programa Emirates Skywards Plave razine nakon povratnog leta između Londona i Sydneya, ili New Yorka i Johannesburga, u Ekonomskoj klasi uz Flex ili Flex plus moći će zaraditi dovoljno nagradnih milja za napredovanje na Srebrnu razinu. U Poslovnoj klasi uz Flex ili Flexi plus, isti član može odmah zaraditi dovoljno milja za napredovanje na Skywards Zlatnu razinu.

Nadalje, svi članovi će nastaviti zarađivati Skywards Miles na letovima koje onda mogu koristiti i kod Emiratesa i flydubaija ili pak kod partnerskih aviokompanija, hotela te lifestyle trgovina diljem svijeta, a koje su partneri programa Emirates Skywards. Putnici također mogu udružiti do 100% svojih Skywards milja u sklopu programa „Moja obitelj“ kako bi mogli otkupiti nagrade brže nego prije.

Trenutno, program Emirates Skywards ima više od 23 milijuna članova diljem svijeta. Program nastavlja pružati vrijednost, izbor i fleksibilnost svojim članovima kroz strategijsko globalno i lokalno partnerstvo uključujući kobrendirane kartice te kroz još više personaliziranih i ciljanih ponuda koje uključuju pristup jedinstvenim iskustvima koja se ne mogu kupiti novcem na događajima diljem svijeta.