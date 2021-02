Douglas, vodeća premium beauty platforma u Europi, podijelila je informacije o poslovanju u 2020. godini koje su potvrdile da je, unatoč pandemiji i lockdownu, ono bilo iznimno stabilno.

Zahvaljujući svojim vjernim kupcima, Douglas je na razini grupacije u 2019./20. zabilježio umjereni pad od 6,4 posto i postigao znatan obujam prodaje od 3,2 milijarde eura, što je tek malo ispod prošlogodišnjeg rekorda. Uzevši u obzir višemjesečne blokade i prestanak rada trgovina zbog COVID-19 pandemije, Tina Müller, izvršna direktorica Douglas grupacije, priznaje da su zadovoljni s ostvarenim rezultatima koji su rezultat ranih ulaganja u e-trgovinu. A upravo je internetska trgovina zabilježila impresivne rezultate. Naime, po prvi puta je Douglas tijekom kalendarske 2020. godine imao rekordnu prodaju u e-trgovini koja je bila veća od milijardu eura. Rast internetske prodaje u zadnjem tromjesečju (do kraja rujna) s 44,5 posto bio je znatno veći od ukupnog godišnjeg trenda i postignut je unatoč tome što su se trgovine ponovno otvorile u tom razdoblju. Osim toga, došlo je do povećanja posjeta internetskoj trgovini za 50 posto i porasta broja online kupaca za 40 posto. „Nijedan se konkurent u europskoj beauty industriji ne može mjeriti s našim rastom internetske prodaje u prošloj godini“, naglasila je Tina Müller.



Tržišta u jugozapadnoj i istočnoj Europi, među kojima je i Hrvatska, zabilježila su posebno snažan internetski rast, sa stopama rasta od preko 80 posto u zadnjem tromjesečju. Konkretno, Douglas Hrvatska je u 2020. godini zabilježio porast ukupnog prometa na webshopu od čak 201,5 posto. Zanimljivo je kako su zbog novih tržišnih okolnosti i promjene potrošačkih navika određene kategorije proizvoda doživjele značajan rast prodaje u odnosu na 2019. godinu. Tako su kategorije Preparativa i Kosa doživjele rast od 19 posto, pri čemu su neki od naprodavanijih proizvoda spomenutih kategorija bili serumi i ulja za kosu te pilinzi za lica i kreme za tijelo. Što se tiče ukupne prodaje Douglas parfumerija na hrvatskom tržišu, zbog lockdowna i višemjesečne blokade zabilježen je umjereni pad prodaje od 9,8 posto u odnosu na prethodnu 2019. godinu.

PR (Foto: PR)

Unatoč teškim tržišnim okolnostima, Douglas Hrvatska pamtit će 2020. godinu po brojnim odličnim rezultatima i aktivnostima. Tako su– flagship trgovina u Splitu koja se prostire na više od 320 kvadrata te najluksuznija parfumerija u Hrvatskoj koja je na zagrebačkoj adresi na 190 kvadrata predstavila luksuzan koncept trgovine jedinstven na ovom području, prvi takav koncept izvan Njemačke.Osim toga, otvorena je Douglas akademija s kojom su dosadašnje edukacije i usavršavanja djelatnika unaprjeđena i podignuta na višu razinu. Ona za cilj ima dodatno ulaganje u prodajno osoblje kroz usavršavanja, stručne edukacije i širenje znanja, a kao peta zemlja po redu iz Douglas grupacije koja je otvorila ovakvo mjesto, ali i jedna od najmanjih u usporedbi s drugima, Hrvatskoj je ovaj projekt od ogromnog značaja. Osim na osoblje, veliki fokus stavljen je na unaprjeđivanje postojećih usluga i pogodnosti za kupce. Tako je uveden pick-up station, pogodnost koju nude od veljače, a riječ je o mjestu na kojemu kupci u istom danu mogu naručiti i preuzeti svoj beauty paketić. Također, otvorili su i call centar kojeg su uspostavili kao sigurnu oazu usred globalne pandemije, a putem kojeg ih korisnici mogu nazvati i naručiti iz udobnosti vlastitog doma što god im treba iz njihovog asortimana. Upravo je asortiman ono na čemu se kontinuirano radilo u 2020. godini. Douglas parfumerije približile su prestižne i svjetski poznate brendove koji se ne mogu naći nigdje drugdje u Hrvatskoj, pa tako kupci mogu uživati u Too Faced, Benefit, Armani Beauty, Rituals, Eisenberg, The Ordinary, Kylie Skin, Hermes, Dr Deniss Gross i brojnim drugim beauty poslasticama. No, to nije sve jer su brojni drugi brendovi još najavljeni te se očekuju nova popularna imena na policama!

PR (Foto: PR)

kojima se iznimno vesele i u kojima će nastaviti pružati visoku razinu usluge po kojoj su poznati. Budućnost vide pozitivno te planiraju nastaviti ulagati u e-trgovinu i premium dućane kako bi zadovoljili i predvidjeli potrebe kupaca te odgovorili na sve izazove koje je COVID-19 pandemija postavila pred njih.