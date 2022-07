Ljeto je u punom jeku, a s njim i naše zdrave navike.

Mario Mlinarić, magistar kineziologije i profesor tjelesne i zdravstvene kulture te vrhunski kondicijski trener, sve vas poziva na zagrebački subotnji trening. Doznali smo i koga dovodi kao „gosta iznenađenja“ – magistru kineziologije i pobjednicu “Survivora” Nevenu Blanušu. Dođite u subotu 23. srpnja 2022. u 10 sati na Jarun, na već poznatu livadu kod Aquariusa i pridružite se veseloj ekipi u treningu.



Marijeva formula sigurnog uspjeha stane u tri riječi: ''Trening, prehrana i odmor – izregulirajte prehranu, redovito pijte dovoljnu količinu vode, svakodnevno odradite trening i obratite pažnju na svoj odmor i san. Rezultati će biti vidljivi vrlo brzo. Dakle, nabacite osmijeh, obujte tenisice i vidimo se na Jarunu!“



Osim programa vježbanja, Mario vam je osigurao i savjete o pravilnoj prehrani – za to će se pobrinuti dr.sc. Mirela Marić, mag. nutricionizma.



Sve sudionike nakon treninga očekuje ukusna i zdrava doza proteina uz Rio Mare Insalatissime – na izbor imate tri odlične salate: Rio Mare Insalatissime tunjevina i kvinoja, Rio Mare Insalatissime tunjevina i slanutak te Rio Mare Insalatissime tunjevina i leća. Svi koji nakon treninga budu imali još snage, imat će priliku sudjelovati u natjecanju, a za nagrade se pobrinuo, naravno – Rio Mare. Zato probudite svoju snagu i sudjelujte u stvaranju zdravijeg, sretnijeg i humanijeg društva.



Ne dopustite da vas manjak kondicije i energije ili ljetna vrućina spriječe u dolasku na trening. Ne treba posebna priprema, samo ponesite vodu i svoju dobru volju. Napravite to za sebe i svoje zdravlje. Odvojite vrijeme i prepustite se stručnim rukama Marija. Rio Mare je tu da vas nagradi za odrađen trening.



Svi ste pozvani na tjelovježbu, edukaciju, dobru zabavu i „klopu“ Rio Mare proizvoda. Mario poručuje: „Sve što radiš, radi sa srcem. To je izvor tvoje snage. Svakoga dana teži biti bolji, bolji nego jučer.“ Vidimo se 23.7.2022. od 10 sati na Jarunu u Zagrebu – mjestu gdje zdrav život postaje navika.