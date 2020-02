Možete li biti sasvim iskreni i izgovoriti da očekujete pozitivan ishod novog poslovnog poduhvata? Samouvjerenost je lijepa osobina, sve dok vas ne učini lakim plijenom za ptice grabljivice koje lete na poslovnim visinama.

Pribojavate li se vaše nove poslovne odluke? Jeste li svijesni činjenice da su investitori vrsta sklona nestajanju u koperfildskom stilu? Koliko vjerujete partnerima s kojima niste imali priliku surađivati ranije? Koliko se oslanjate na intuiciju, a koliko na karmičke sile i ravnotežu među zvijezdama? Možete li zamisliti prednost vaše početne pozicije ako u malom džepu imate komplet pouzdanih informacija o svim aspektima poslovanja vaših potencijalnih suradnika? Sve komparativne prednosti, ali i slabe točke vaših konkurenata na jednom mjestu?

Budimo sasvim iskreni: suvremeno tržište postaje sve okrutnije mjesto za pojedince koji, iako brilijantni u svojim poslovnim zamislima, nemaju poslovnu snalažljivost neophodnu za opstanak u džungli informacija. Vremena kada je bilo moguće smisliti savršen proizvod i prepustiti stvari slučaju nadajući se najboljem - predstavljaju relikt prošlosti. Bar za one koji planiraju uspjeh.

Bonitetne kuće u Hrvatskoj i regiji

U moru tvrtki koje barataju pametnim podacima, financijskih institucija koje nude svoje usluge plešući po samoj litici zakona i bonitetnih kuća koje nude bonitetne usluge i mašu bonitetnim klasama, poslovnom čovjeku plivanje postaje sve teže. Kao što plima izbacuje na obalu nezdrave organizme, tako su se mnoge ovakve institucije našle na obali - izbačene sa tržišta. Nije dovoljno samo izgovoriti tu magičnu riječ “bonitetna ustanova”, zatvoriti oči i vjerovati klijentu o kojem ne znate apsolutno ništa.

Konzultantske agencije i bonitetne kuće nude sve i svašta. Razne analize financijskih podataka, nepouzdane klasifikacije uspješnosti bazirane na suhoparnim ciframa koje nisu logički povezane, za interesente predstavljaju “mrtvo slovo na papiru”. Rijetke su bonitetne kuće koje posvećuju dužnu pažnju upoznavanju klijenata sa kontekstom određenih financijskih, ekonomskih i drugih segmenata poslovanja i pružaju mnogo više od banalnog skupa brojki koje mogu razumijeti samo doktori ekonomskih znanosti.

Za povjerenje je potrebno mnogo više. Za uspjeh vam je potreban CompanyWall! Naša bonitetna kuća pruža mehanički preciznu i jasnu sliku o vašem poslovnom okruženju. Pozicioniranje vršimo na bazi znanstveno priznate standardizacije, komparativnu analizu poslovanja vas i vaše konkurencije prikazujemo grafički radi lakšeg “na prvi pogled” uočavanja vaših prednosti i mana. Naš tim vrijedno radi, prikuplja, analizira i obrađuje podatke vršeći iscrpne analize kako bi usluga koju dobijete izgledala krajnje jednostavno. Ne trebati angažirati ekonomske stručnjake da za vas tumače financijske parametre, mi smo taj dio za vas već odradili. Funkcionalni i upotrebljivi podaci su jedina ispravna polazna točka svakog uspješnog procesa evaluacije i svake mudre poslovne odluke.

Dozvolite da Vas CompanyWall vodi utabanom stazom prema uspjehu, stazom kojom smo i sami jednom prošli!

Na Balkan Business Forumu 2019 u razgovoru sa vodećim top menadžerima u regiji, stručnjacima u području razvoja poslovanja i konsultinga, vlasnicima poduzeća, ali i iskusnim marketing, PR i prodajnim timovima trudili smo se pažljivo osluhnuti atmosferu koja vlada na regionalnom tržištu. Zaključili smo da su najgora noćna mora hrvatskih privrednika nepouzdani suradnici i loš kreditni rejting velikog broja tvrtki koje vješto prikrivaju faktičko stanje. Uzimajući sve ovo u obzir odlučili smo djelovati praktično i gađati ravno prema cilju! Sve ljudske kapacitete i tehnološke resurse usmjerili smo prema izradi što jasnijeg i tehnički besprijekornog prikaza boniteta. Prema starom zlatnom pravilu ”Keep it simple” – pouzdanost, sposobnost i platežnu moć hrvatskih malih i srednjih privrednika pružamo vam na dlanu. Naša polazna ideja vodilja je da svim našim klijentima osiguramo miran san i poslovnu stabilnost. Zar to nije sve ono o čemu ste oduvijek sanjali?

Na što trebate obratiti pažnju pri izboru bonitetne kuće, ako planirate uspjeti?

Posvećenost i odgovornost su upravo one male velike tajne koje čine razliku u kvaliteti. Najpouzdaniji pokazatelj našeg kvalitetnog rada su naši zadovoljni klijenti. Mnogi od njih su sa nama od samog našeg početka. S njima smo zajedno rasli i pažljivo osluškivali potrebe tržišta te su nam upravo oni omogućili blistavu reputaciju i nedodirljivu poziciju kako u Hrvatskoj, tako i na Balkanu.

Bonitetna kuća CompanyWall je inicijalno osnovana u Londonu, a metodologija na kojoj počiva naša specifična financijska analiza i obrada poslovnih podataka kreirana je prema radu svjetski najpriznatijih bonitetnih kuća kao što su Standard & Poor's (S&P), Moody's, and Fitch Group poznate kao Big Three.



Bonitetna kuća CompanyWall na hrvatskom tržištu zauzima najviše pozicije od 2013. godine, a već 2019. godine smo postali nositelji zavidne titule bonitetne kuće sa najvećim brojem zadovoljnih klijenata u Hrvatskoj. Lidersku poziciju zauzimamo i u Sloveniji, Srbiji, Bosni i Hercegovini, a od prošle godine i u Crnoj Gori.

CompanyWall Business utvrđuje bonitetne ocjene na osnovu najrazličitijih statičnih i dinamičnih faktora koji, iako figuriraju kao presudni, često ostaju skriveni oku prosječnog promatrača. Naša Bonitetna ocjena garantira brže, jednostavnije i efikasnije poslovne odluke. Ne griješite u izboru poslovnog partnera - takve greške tržište ne oprašta. Analize konkurencije i nekonvencialna procjena rizika je podrška kojoj ne trebate okrenuti leđa.

Bonitetni izvještaji se u okviru bonitetnih razreda kreću od najvišeg AAA do najnižeg CCC. Bonitetna kuća CompanyWall Business je jedini ponosni vlasnik licence ove pouzdane klasifikacije najviših bonitetnih ocjena: AAA, AA+ i A+.

Na vama je da sve svoje raspoložive resurse usmjerite prema kreativnim segmentima poslovanja, a pronalaženje, plasiranje i obradu visokokvalitetnih poslovnih, kreditnih i tržišnih podataka prepustite nama! Desetci tisuća zadovoljnih klijenata na Balkanu uz naše usluge svakodnevno postiže rast i donosi pametnije odluke utemeljene na relevantnim financijskim analizama i preciznim informacijama.

A sad malo ekonomije za ekonomske sladokusce!

CompanyWall napredni bonitetni izvještaji omogućavaju donošenje produktivnih poslovnih odluka i predstavljaju snažan alat za marketing, prodaju i financijske poduhvate. Na osnovu financijskih analiza koje vršimo u svim zemljama Balkana značajno doprinosimo transparentnosti tržišta i samim time, minimalizaciji kreditnih i drugih poslovnih rizika.

Bonitetna kuća CompanyWall pomaže klijentima u Srbiji, Sloveniji, Hrvatskoj, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini da detaljno upoznaju buduće suradnike prije nego što donesu značajne odluke, koje često mogu skupo koštati. Klijentima omogućavamo pouzdana rješenja za upravljanje financijama i kreditnim rizikom, a svoju uslugu redovno unapređujemo i prilagođavamo novim zahtjevima tržišta.

Što konkretno CompanyWall može napraviti za Vas

Nije velika tajna da je danas, zahvaljujući blagodatima interneta moguće iskopati veliki broj raznih podataka, doduše uz dosta muke, i praktično – bez ikakvih garancije. Poslovni ljudi se rijetko upuštaju u ovu avanturu, jer to, i kada uspijete doći do traženih informacija - zahtijeva izvanredno poznavanje ekonomskih parametara i financijske i računovodstvene terminologije, uz njihovo tumačenje. Pored toga, praktično je nemoguće prepoznati informacije koje su namjenski sistematično plasirane da bi potencijalne suradnike dovele u zabludu. Ipak, budete li imali dovoljno sreće da dođete do vjerodostojnih iznosa, vrlo brzo ćete shvatiti da njihovo sirovo agregatno stanje znatno obesmišljava razlog zbog kojeg ste se uopće odlučili krenuti u ovaj pothvat.



Uz bonitetnu kuću CompanyWall ovi problemi odlaze u prošlost. Tu smo da Vam pružimo sažete pouzdane i provjerene ažurirane financijske podatke uz pomoć kojih možete na vrijeme saznati kako posluju vaši konkurenti, budući partneri ili klijenti - prava informacija u pravom trenutku je nešto najbolje što možete pružiti svojoj tvrtki.

Koristite podatke koje CompanyWall marljivo prikuplja i obrađuje tako da budu praktični i upotrebljivi kako biste privukli klijente koji će se sigurno odlučiti za kupnju vaših proizvoda i usluga, uz rizike koji odgovaraju vašim mogućnostima. Proširite polje djelovanja i vašu bazu klijenata uz naše liste podataka. I za kraj, držite se legendarne izjave Broja Jedan iz kultnog stripa Alan Ford “Ako kaniš pobijediti – ne smiješ izgubiti!”. Pobijedite uz bonitetnu kuću CompanyWall!

