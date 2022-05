Sjeverne dijelove Hrvatske, ponovno je zahvatilo nevrijeme. Pljuskova i grmljavine bilo je i subotu, najviše na sjevernom Jadranu, dok će ih, pokazuje vremenska prognoza, u nedjelju biti i u Dalmaciji.

U nedjelju ujutro u velikom će dijelu zemlje vrijeme biti oblačno, tmurno i sivo. Povremeno će padati kiša, češće u zapadnijim krajevima, dok će na obali biti pljuskova s grmljavinom, lokalno izraženijih. Sunce će se kroz oblake probijati samo u Dalmaciji. Bit će pomalo vjetrovito, pa i svježe. Vremenska prognoza na pokazuje da će u kopnenim krajevima temperaturu iznositi oko 10, a na Jadranu od 17 do 19 stupnjeva. Na sjeveru će puhati jaka bura, a na jugu jugo.

Poslijepodne će u središnjoj Hrvatskoj biti pretežno oblačno, povremeno uz malo kiše. Tek kasno navečer doći će do razvedravanja. I dalje će puhati slab do umjeren sjeveroistočnjak, i bit će prilično svježe, uz temperaturu do 15-16 stupnjeva.

I u Slavoniji će biti oblačno, povremeno uz malo kiše. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočni vjetar, a temperatura će biti između 15 i 19 stupnjeva, rekao je meteorolog Dnevnika Nove TV Nikola Vikić-Topić.

Na sjevernom Jadranu u početku će biti ponekog pljuska. Iza 16 sati doći će do razvedravanja, prvo nad Istrom, a onda i Kvarnerom. Bura će slabjeti na umjerenu, samo će još pod Velebitom biti jaka. Temperatura će iznositi oko 22 stupnjeva. U Gorskom kotaru i Lici bit će oblačno, često uz kišu. Puhat će slab do umjeren sjeveroistočnjak, a temperatura će iznositi od 12 do 15.

U Dalmaciji će vrijeme biti promjenjivo oblačno, uz sunčana razdoblja, ali lokalno i pljuskove s grmljavinom. Od Zadra do Splita će puhati umjerena bura, a južnije jugo. Najviša temperatura iznosit će oko 25 stupnjeva.

Početkom tjedna na kopnu će biti promjenjivo oblačno. Bit će sunčanih razdoblja, ali i povremenih pljuskova. U srijedu će biti sunčanije te uglavnom suho. Temperatura će biti u naglom porastu: u ponedjeljak će biti oko 20 stupnjeva, a u srijedu već 28.

Na obali će u ponedjeljak biti promjenjivo oblačno, mjestimice s pljuskovima. U utorak samo na sjeveru može biti još pokojeg pljuska, dok će u srijedu posvuda biti sunčanije. Puhat će umjereno jugo, a u srijedu maestral. Prema sredini tjedna bit će sve toplije, u srijedu do 28 stupnjeva.

Dakle, u nedjelju će još većinom biti oblačno s kišom. Početkom idućeg tjedna bit će sunčanije uz pokoji pljusak, a zatim i sve toplije. Od četvrtka je moguć i toplinski val.

Dnevnik Nove TV gledajte svakog dana od 19:15, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr