Galerija 7 7 7 7

U moru polovnih automobila nije lako pronaći vozilo koje nudi balans između cijene, opreme i povjerenja u ispravnost. Upravo zato vrijedi obratiti pozornost kada se pojavi primjerak poput ovog BMW X5 objavljenog na platformi Bijelo Jaje jer ne dolazi samo s bogatom opremom već i s 12-mjesečnim jamstvom te pisanim jamstvom na kilometražu.

Vožnja s povjerenjem: Što donosi dobro očuvan SUV iz 2021. (Foto: AUTO CENTAR MARIO d.o.o.)

Moderna vozila, posebno ona iz premium segmenta poput BMW-a, konstruirana su za dugi vijek trajanja i visoku razinu pouzdanosti. Rabljeni modeli stari nekoliko godina nerijetko nude gotovo istu razinu tehnologije i udobnosti kao novi, ali po znatno povoljnijoj cijeni.

Kupci koji biraju provjerena rabljena vozila s jamstvom dobivaju i dodatnu sigurnost jer znaju što kupuju, imaju uvid u servisnu povijest, a često i pravo na probnu vožnju te stručno savjetovanje. Sve to omogućuje da se osjećaju jednako sigurno kao pri kupnji novog vozila.

Udobnost na razini koju očekujete od premium klase

Unutrašnjost ovog BMW-a osmišljena je tako da udovolji svim zahtjevima suvremenog vozača i putnika. Sportska kožna sjedala, grijanje prednjih sjedala, električno namještanje s memorijom, kao i električno podesivi volan čine svakodnevnu vožnju ugodnijom. Dvozonska automatska klima, ambijentalna rasvjeta u bojama i crni tapecirung krova dodatno naglašavaju dojam luksuza.

Vožnja s povjerenjem: Što donosi dobro očuvan SUV iz 2021. (Foto: AUTO CENTAR MARIO d.o.o.)

Poseban dojam ostavljaju tehnološki detalji: od velikog infotainment sustava s podrškom za Android Auto i Apple CarPlay do virtualnog kokpita i head-up zaslona.

Sigurnost koja ne poznaje kompromise

BMW X5 2021 dolazi s nizom sigurnosnih sustava koji nisu tu samo da zadovolje regulative, već da zaista unaprijede sigurnost u svakodnevnoj vožnji. Sustavi kao što su zadržavanje vozila u traci, nadzor mrtvog kuta, prevencija sudara, pomoć pri kočenju te sustav upozorenja na napuštanje trake omogućuju vozaču da zadrži kontrolu i u najzahtjevnijim situacijama.

Vožnja s povjerenjem: Što donosi dobro očuvan SUV iz 2021. - 22 (Foto: AUTO CENTAR MARIO d.o.o.)

Pomoć pri parkiranju također je na visokoj razini – stražnja kamera, prednji i stražnji senzori te električno otvaranje prtljažnika čine manevriranje jednostavnim i u gradskoj vožnji.

Transparentna kupnja i fleksibilno financiranje

BMW X5 iz 2021. godine nije samo još jedan premium SUV. Riječ je o automobilu koji ostavlja dojam ozbiljnosti, brige za sigurnost i ugode te dolazi uz jamstva koja pružaju dodatno povjerenje. Za one koji žele dodatnu sigurnost pri kupnji tu je i dostupna servisna povijest vozila te mogućnost probne vožnje na licu mjesta.

U kombinaciji s transparentnim pristupom Auto centra Mario ovaj X5 predstavlja racionalan izbor za one koji žele suvremeni luksuz i sigurnost u paketu s garancijom.

Vožnja s povjerenjem: Što donosi dobro očuvan SUV iz 2021. (Foto: AUTO CENTAR MARIO d.o.o.)

Više detalja i fotografija možete potražiti na platformi Bijelo Jaje.