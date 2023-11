Unatoč globalnim izazovima, JYSK ostvario odlične financijske rezultate

U skladu s očekivanjima, financijska godina 2022./23., koja je kalendarski trajala od 1. rujna 2022. do 31. kolovoza 2023., je zbog rastuće inflacije, operativnih troškova i niže kupovne moći, za JYSK bila izazovna. Tvrtka je na to odgovorila još konkurentnijim cijenama i bogatijom ponudom u glavnim kategorijama proizvoda poput vrtnog namještaja, čime je u financijskoj godini 2023. povećala svoj promet na 5,2 milijarde eura.

EBIT je u usporedbi s prethodnom godinom manji za 13,2%, djelomično zbog slabljenja vrijednosti valuta koje su utjecale na neke od najvećih JYSK zemalja. Međutim, u usporedbi s godinama prije COVID-a, EBIT je veći za 5,7% od onog ostvarenog u 2019./20., što je potvrda nastavka dugoročnog uzlaznog trenda.

„Unatoč nešto nižem EBIT-u, JYSK je svojim pristupačnim cijenama i proizvodima visoke kvalitete uspješno izbjegao niže prodajne rezultate. Svi možemo biti vrlo ponosni na naš trud i ostvaren uspjeh u ovoj financijskoj godini, a jednako tako svim našim zaposlenicima želim zahvaliti na njihovoj predanosti i posvećenosti“, rekao je predsjednik i izvršni direktor JYSKa, Rami Jensen.

Nastavak ekspanzije s novim predsjednikom i izvršnim direktorom

Tijekom financijske godine 2022./23., JYSK je otvorio vrata svojih prvih trgovina u Turskoj, a u planu su otvorenja novih tržišta kao i novih trgovina na postojećim tržištima na kojima JYSK već posluje. Tvrtka je otvorila ukupno 135 novih trgovina ove financijske godine. Osim toga, proveden je rekordan broj aktivnosti u trgovinama, što ukjučuje 619 preuređenja ili preseljenja i povećanja postojećih trgovina te implementaciju najnovijeg 3.0 inspirativnog koncepta uređenja trgovina. Dvije trećine svih JYSK trgovina u svijetu sada su uređene prema novom, uspješnom skandinavskom konceptu.

Također, otvorio je svoj najsuvremeniji distribucijski centar u Mađarskoj. Radi se o jednom od najvećih distribucijskih centara u regiji i investiciji vrijednoj čak 200 milijuna eura. Ovaj distribucijski centar osigurat će brži i učinkovitiji lanac opskrbe do JYSKovih trgovina i, konačno, do kupaca u ovom dijelu Europe.

Nastavilo se ulagati u IT rješenja kako bi se ostvarila strategija „Seamless and closer to the customer“. Njegov Unified Commerce sistem kupcima omogućuje da jednostavno započnu i završe svoju narudžbu bez obzira na to kupuju li u fizičkoj ili online trgovini.

"Naši plan za ekspanziju nastavljamo se bez usporavanja. Planiramo otvoriti barem jednak broj trgovina u novoj financijskoj godini i želimo biti još bliže našim kupcima kako bismo i dalje bili njihov prvi izbor i mjesto gdje uvijek mogu pronaći sve što im treba za opremanje doma.", rekao je Rami Jensen.

Očekivanja za financijsku godinu 2023./24.

Globalno maloprodajno tržište i dalje je vrlo nepredvidljivo jer su kupci još uvijek oprezni i paze gdje i na što troše svoj novac. Međutim, inflacija se smanjuje, a lanac opskrbe se normalizirao. Operativni troškovi su i dalje visoki, ali se očekuje stabilizacija u idućoj godini.

„Unatoč nesigurnostima u svijetu oko nas, nastavljamo s fokusom na dugoročan rast i ekspanziju. JYSK je poznat po svojim odličnim skandinavskim ponudama, a kupci nas nastavljaju birati kad god su u potrazi za novim krevetom, vrtnim namještajem ili dekoracijama za dom, kao i našom uslugom visoke kvalitete. Idemo pravim putem“, zaključio je predsjednik i izvršni direktor JYSKa, Rami Jensen.

Financijska godina JYSK globalno 2022./23. u brojkama:

• Promet: 5,2 milijarde eura

• Rast prometa: 6,3%

• EBIT: 531 milijuna eura

Financijska godina JYSK Hrvatska 2022./23. u brojkama:

• Promet: 111,5 milijuna eura

• Rast prometa: 20%

• EBIT: 21,36 milijuna eura

