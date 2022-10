Koristeći podatke dobivene putem Samsung Health aplikacije, tvrtka Samsung provela je istraživanje o promjenama navika spavanja njenih korisnika od početka pandemije Covid-19 virusa.

ZAGREB, Hrvatska – 12. listopad, 2022. –Od početka pandemije Covida-19 ljudi diljem svijeta više su zabrinuti za zdravlje i dobrobit nego ikada prije. Velik dio toga je veća svijest o zdravstvenim dobrobitima sna jer san predstavlja obnovu duha i tijela. San jača i fizičko i kognitivno zdravlje i pomaže ljudima da bolje obavljaju zadatke koji zahtijevaju duga razdoblja koncentracije, a odmor može pomoći ljudima da rade produktivnije, voze sigurnije i razmišljaju jasnije. Koristeći podatke dobivene putem Samsung Health aplikacije, tvrtka Samsung provela je istraživanje o promjenama navika spavanja njenih korisnika od početka pandemije Covid-19 virusa.



Dužina spavanja u odnosu na efikasnost: Zašto je to važno?



S obzirom na to da je pandemija utjecala na naše svakodnevne navike, korisno je ispitati kako se u svemu tome promijenilo naše spavanje. Pogledajmo kako su se duljina i učinkovitost spavanja promijenile diljem svijeta od početka pandemije kroz obrasce spavanja korisnika aplikacije Samsung Health.



Što se tiče spavanja, duže trajanje ne znači nužno i bolju kvalitetu. U svrhu ove analize, dužina se odnosi na količinu vremena koje provedemo u krevetu dok pokušavamo zaspati, dok učinkovitost spavanja mjeri postotak vremena u krevetu koji stvarno provedemo spavajući. Iako su promjene načina života tijekom pandemije dovele do toga da ljudi diljem svijeta dulje spavaju, ne postoji korelacija između duljine sna i učinkovitosti sna. Zapravo, unatoč tome što su ljudi u svim zemljama u prosjeku spavali dulje nego prije pandemije, došlo je do sveukupnog pada učinkovitosti spavanja. Osim toga, rezultati ovise i o spolu. Iako se i muškarci i žene više odmaraju nego prije pandemije, muškarci su primijetili veće povećanje duljine sna i veće smanjenje učinkovitosti spavanja od žena.



Dob je još jedan faktor koji daje zanimljive uvide. Iako su sve dobne skupine spavale dulje, učinkovitost spavanja se smanjivala s godinama. Izuzetak su ljudi u dobi od 20 do 39 godina, kod kojih je došlo do skoka u učinkovitosti spavanja. Također, ova dobna skupina jedina je u kojoj je došlo do značajnog povećanja i duljine i učinkovitosti sna.



Kako je pandemija promijenila navike spavanja diljem svijeta



Analizom kroz Samsung Health aplikaciju dublje se proučilo 16 zemalja u kojima ljudi najviše koriste aplikaciju kako bismo vidjeli kako se trendovi u navikama spavanja razlikuju po regijama. Iako je svih 16 zemalja zabilježilo povećanje duljine sna – ljudi su se u prosjeku budili kasnije nego prije pandemije – utjecaj na učinkovitost spavanja je varirao.



Evo razlika u globalnim navikama spavanja po regijama:



• Iako je duljina sna ostala najduža - i prije i nakon pandemije - učinkovitost spavanja se smanjila u Francuskoj.



• Korisnici u Južnoj Koreji zabilježili su jedno od najvećih povećanja duljine sna i učinkovitosti tijekom pandemije, ali su i dalje ostali ispod globalnog prosjeka.



• SAD je doživio najveći pad učinkovitosti spavanja od svih promatranih regija.



• Iako je Njemačka prije pandemije imala najbolje rezultate učinkovitosti spavanja u svijetu, od tada je doživjela jedan od najvećih padova učinkovitosti spavanja.



• Argentina je zabilježila najveću učinkovitost spavanja od početka pandemije.



• Iako je Indonezija prije pandemije bila regija s najnižom učinkovitošću spavanja, sada je to Vijetnam. Osim toga, od svih 16 promatranih zemalja, Indonezija je doživjela najveći porast učinkovitosti spavanja u usporedbi s razdobljem prije pandemije.



• U Indoneziji su također zabilježena kašnjenja buđenja u prosjeku od 11 minuta od početka pandemije. Ovo je bilo i ostalo područje s najranijim buđenjem.



• Meksiko je regija u kojoj je došlo do najvećih promjena u vremenu buđenja i odlaska na spavanje. Odlazak na spavanje mijenjao se u prosjeku za 11 minuta, dok je buđenje kasnilo za 17 minuta.

PR (Foto: PR)



Kako možete poboljšati kvalitetu svog sna



Često se kaže kako je zdrav san prosječne odrasle osobe 8 sati tijekom noći. Međutim, kao što rezultati pokazuju, kvaliteta sna je važan faktor koji treba uzeti u obzir. Praćenje spavanja jedan je od načina na koji možemo bolje razumjeti obrasce spavanja, a kako bismo bolje spavali.



Mnogi korisnici Galaxy Watch pametnih satova to rade, a 50 posto prati svoje spavanje barem jednom tjedno. Od tog broja njih 40 posto to radi više od tri puta tjedno. Kako biste bolje upravljali svojim snom, pogledajte ove savjete za korištenje Galaxy Watch serije pametnih satova i razmislite o njima kako bi vam svako noćno spavanje donijelo što više odmora.

PR (Foto: PR)



• Pratite svoje obrasce spavanja: Sleep Scores pruža vam detaljne podatke o tome kada uđete u duboki san, REM spavanje i kako se mijenja vrijeme spavanja i buđenja.



• Bolje razumijte svoju kvalitetu sna: s praćenjem kisika u krvi i detekcijom hrkanja možete saznati više o svojim obrascima spavanja kao i o svom cjelokupnom zdravlju.



• Isprobajte program treninga spavanja: s treningom spavanja dobivate prilagođeni program vodiča za spavanje temeljen na vašim postojećim navikama, predstavljen jednim od osam simbola životinja, kako biste bolje razumjeli i poboljšali svoj san.



• Postavite idealno okruženje za spavanje: Budući da je mjesto na kojem spavate jednako važno kao i način na koji spavate, razmislite o postavljanju postavki automatske kontrole temperature i svjetla u svom domu kako biste okruženje učinili idealnim za odmor.

PR (Foto: PR)

U konačnici, ne zaboravite – san je ključan za zdravu i produktivnu svakodnevicu, a uz Galaxy Watch pametne satove i brojne tehnologije za zdrav život i kvalitetu sna preuzmite brigu o spavanju u svoje ruke.