Ljubitelji novih tehnologija i inovacija će i ove godine biti počašćeni jednom od omiljenih tehnoloških atrakcija tvrtke Samsung.

Jedinstveni Samsung Roadshow će ponovno posjetiti brojne gradove diljem Hrvatske, a prvi koji će imati priliku vidjeti najnovije Samsung inovacije su Zagrepčani. Osim što će moći razgledati dosad najimpresivniju postavu mobilnih i kućanskih uređaja, posjetitelji će ih također moći isprobati te kupiti po promotivnim cijenama. Pritom će svaka od manifestacija biti organizirana u skladu sa svim epidemiološkim mjerama i uputama, kako bi se osigurala maksimalna zaštita zdravlja svih posjetitelja.



Samsung Roadshow je jedinstveni putujući paviljon, kojim će kroz sljedeća dva i pol mjeseca najnovija postava inovativnih Samsung uređaja obići brojne gradove diljem Lijepe naše i susjedne Slovenije. Riječ je o prodajno-savjetnoj atrakciji, na kojoj će posjetitelji iz prve ruke dobiti korisne informacije i savjete o najnovijim tehnologijama osmišljenim za podizanje kvalitete svakodnevnog života. Pritom će uređaje moći i isprobati te se osobno uvjeriti u impresivne inovacije koje krase najnoviju generaciju Samsung uređaja.

PR Foto: PR

Tako će ljubitelji mobilne tehnologije na ovogodišnjem Roadshowu moći doživjeti i saznati više o najnovijim pametnim telefonima iz prepoznatljive premium Galaxy S serije, S21 5G, S21+ 5G i S21 Ultra 5G, ali i popularnim Galaxy pametnim satovima, među kojima se posebno ističe Galaxy Watch3. Dijelom atrakcije će biti i posljednji noviteti iz Samsung Galaxy A serije pametnih telefona, A52, A52 5G i A72, najnoviji tableti, bežične slušalice Buds Pro te jedinstveni savitljivi pametni telefoni, Galaxy Z Fold2 i Z Flip. Uz to, na Roadshowu će biti izloženi i fascinantni outdoor televizor Terrace, lifestyle televizori The Frame i The Sero, kao i najnoviji modeli Neo Qled 8K televizora velikog zaslona. Posjetitelji će moći uživo vidjeti i prilagodljivi Bespoke hladnjak, inovaciju koju je tvrtka Samsung globalno predstavila prošli tjedan, a koja nudi potpunu personalizaciju prostora. Tu je naravno i klima zona, u kojoj će posjetitelji moći doživjeti svestranost novih WindFree™ Elite uređaja.

PR Foto: PR

Samsung Roadshow 2021. kreće u Zagrebu, gdje će se posjetitelji već od 18. svibnja u 13 sati do 20. svibnja u 21 sat moći upoznati sa svim najnovijim Samsung proizvodima na glavnom ulazu Garden Malla. Turneja se nastavlja na parkingu City Centra West od 21. do 23. svibnja, uz naglasak kako će posjetitelji 22. i 23. svibnja Samsung paviljon moći posjetiti već od 9 sati. Zbog brige za zdravlje i sigurnost svih posjetitelja, kao i djelatnika tvrtke Samsung, posjet svakom gradu će biti organiziran uz maksimalno pridržavanje svih epidemioloških mjera i uputa.

PR Foto: PR

Uz to, među sjajnim popustima i pogodnostima se posebno ističe, kojeg će posjetitelji moći kupiti za čak 999 kn uz jednokratno plaćanje, kao i do 40% popusta na dodatnu opremu. Više o planu ovogodišnje turneje Samsung mobilnog paviljona i aktualnoj ponudi Samsung uređaja saznajte na ovdje