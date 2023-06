"Tražite li savršenu opremu za ljetne dane? Tu su ručnici za plažu Svilanit i SUP daske NES!

Ova promocija omogućuje korisnicima Petrola i Croduxa da ostvare posebne popuste na odabrane proizvode. Kako bi se kvalificirali za popust, korisnici trebaju obaviti kupovinu na našim benzinskim postajama u iznosu većem od 30 eura (226,03 kn). Nakon kupovine, korisnici će, uz račun, dobiti kupon koji im omogućuje popust do 50% na jedan od Svilanit ili NES proizvoda iz naše ponude. Kupon se može iskoristiti do kraja rujna ili do isteka zaliha.

Članovi Petrol kluba mogu uštedjeti još više – sa Zlatnim bodovima umjesto kupona! Svoje bodove mogu zamijeniti za popust do 55% na proizvode iz naše kolekcije. To znači da članovi Petrol kluba mogu ostvariti dodatne uštede i osigurati si visokokvalitetnu opremu za ljetne aktivnosti po još povoljnijim cijenama.

Ovaj jedinstveni program omogućuje našim korisnicima da ostvare posebne popuste na atraktivne proizvode dok koriste naše usluge. Spend and Get promocija je naš način da se zahvalimo na lojalnosti našim vjernim korisnicima i da im pružimo dodatnu vrijednost svaki put kad posjete naše benzinske postaje.

Promocija traje od 5. lipnja do 30. rujna 2023., stoga ne propustite priliku iskoristiti ovu ponudu i ostvariti popuste na ručnike za plažu Svilanit, SUP daske NES i ostale proizvode iz naše ponude. Posjetite naše benzinske postaje Petrol i Crodux, obavite kupovinu iznad 30 eura i iskoristite ove posebne pogodnosti koje smo pripremili samo za vas.

Više o programu pročitajte ovdje (link https://www.petrol.hr/svilanit?utm_source=pr_dnevnik&utm_medium=article&utm_campaign=naljepnice).

Želite postati član Petrol kluba i ostvariti veći popust i ostale pogodnosti koje klub nudi, zatražite svoju pristupnicu ovdje (link https://www.petrol.hr/petrol-klub/prijava?utm_source=pr_dnevnik&utm_medium=article&utm_campaign=naljepnice#)

