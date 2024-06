Tko kaže da mlade i stare generacije teško pronalaze zajedničke teme? Iznenadit ćete se što je povezalo srednjoškolce i umirovljenike u Varaždinu.

Tako je nekoliko učenica Prve gimnazije Varaždin nedavno odlučilo provjeriti znanje svojih starijih sugrađana o - ni manje ni više - Europskoj uniji. Ema Munka i Tea Težak posjetile su Dom za starije i nemoćne u Varaždinu kako bi s generacijom svojih djedova i baka razgovarale o nadolazećim izborima za Europski parlament. Osmislile su i zanimljiv interaktivan program, tematski kviz i specijalnu križaljku, a pripremile su i simbolične nagrade. Polaznici radionice bili su oduševljeni inicijativom, veselom atmosferom, mladenačkom energijom, ali i zanimljivostima o Europskoj uniji s kojima su ih iz svoje perspektive upoznale mlade učenice. „Bilo nam je drago što su se korisnici Doma odazvali u lijepom broju i pokazali interes za Europsku uniju. Na edukaciji smo pričale o nastanku i povijesti Europske unije i podsjetili korisnike zašto je važno izaći na europske izbore i iskoristiti svoj glas“, istaknula je Ema Munka.

PR (Foto: PR)

Ema je, uz svoju kolegicu Teu sudjelovala u programu Škola ambasador Europskog parlamenta koji se provodi u svim EU državama članicama. U Hrvatskoj je njime do sada obuhvaćeno više od 60 srednjih gimnazija i strukovnih škola. Uz razne aktivnosti mladi uče o Europskoj uniji, međusobno surađuju kroz interaktivne projekte i radionice te se povezuju sa svojom lokalnom zajednicom, ali i zastupnicama i zastupnicima u Europskom parlamentu. Nastavnici naravno vode brigu o obrazovnom aspektu, a u Prvoj gimnaziji Varaždin za to je zadužena profesorica Ivana Žnidarić Kajić koja je puna hvale za svoje učenike i učenice. Dok su Ema i Tea puno znanja o Europskoj uniji i izborima stekle kroz program Škola ambasador Europskog parlamenta, njihovi vršnjaci i mladi sugrađani to su imali priliku napraviti kroz radionice u organizaciji P4 - centra za mlade i nezavisnu kulturu u Varaždinu. Naime, P4 tijekom cijele godine ima različite aktivnosti kojima, među ostalim, mladima približava javne politike. „U našem "opisu posla" je informirati i educirati mlade o demokraciji, ljudskim pravima, biračkom pravu, te ih poticati na aktivizam i participaciju. Isto tako, ove godine provodimo Erasmus+ projekt "K67 - biračka kabina nove generacije" u sklopu kojeg obilazimo škole na sjeveru Hrvatske te informiramo srednjoškolce koji prvi put izlaze na izbore o europskim izborima. Mogu reći da je neki naš stil rada s mladima kombinacija zabavnog, edukativnog i informativnog. Kroz dosadašnje iskustvo, to se pokazalo punim pogotkom jer smo lakše i brže došli do mladih kroz njima zanimljive aktivnosti“, ističe Jelena Brcković, programska voditeljica P4 tima.

PR (Foto: PR)

Kvalitetu njihovog rada prepoznale su i EU institucije koje su im povjerile organizaciju prvog lokalnog Europskog događaja za mlade - European Youth Event (EYE) Varaždin - koji je održan 2022. godine. Programom je bilo obuhvaćeno više od 40 radionica, panela, sportskih događanja. Naravno, važan element je bila i zabava, partyji i koncerti. EYE Varaždin nacionalni je dobitnik Europske nagrade za mlade Karlo Veliki. Riječ je o priznanju koju svake godine u njemačkom Aachenu dodjeljuju Europski parlament i Zaklada međunarodne nagrade “Karlo Veliki” za projekte sa snažnom europskom dimenzijom.

Otkud europski izbori na glazbenom festivalu?

Jedno od središnjih događanja u organizaciji P4 je KVART festival. Ove se godine održava od 6. do 8. lipnja, dakle neposredno prije izbora za Europski parlament u Hrvatskoj pa su organizatori odlučili dio aktivnosti koje tradicionalno prate koncertne poslastice posvetiti upravo izborima.

PR (Foto: PR)

„Na festival nam dolazi velik broj ljudi i zaista je to jedinstvena prilika da ih informiramo o izborima i potaknemo ih da na njih izađu“, objašnjava Brcković. Bit će tu info-kutak Iskoristi svoj glas, letci s najvažnijim informacijama, ali i rasprava s hrvatskim kandidatkinjama i kandidatima za Europski parlament. U sklopu već spomenutog Erasmus+ projekta na KVART stiže i stotinjak srednjoškolaca iz Pakraca, Slavonskog Broda, Vukovara, Splita, Knina, Čakovca, Konjščice, Krapine i Varaždina s kojima će također imati radionice na temu biračkog prava. „Ono što nas posebno veseli je da će se na screenu na glavom stageu vrtjeti službeni promotivni spot za izbore za Europski parlament koji je zaista poseban i izaziva jake emocije kod svakoga tko ga pogleda. Demokracija je dragocjeno nasljeđe koje su nam ostavile prošle generacije. Mi smo to shvatili ozbiljno i tu poruku nastojimo prenijeti na mlade“, istaknula je Brcković. Četverominutni video „Iskoristi svoj glas“ - kojim EU parlament nastoji potaknuti što veću izlaznost birača 9. lipnja - ilustrira krhkost demokracije kroz teške osobne priče nekoliko starijih Europljana koji se obraćaju svojim unucima. Šalje snažnu emotivnu poruku i podsjeća da je demokracija zajednička odgovornost, a glasanje najizravniji način korištenja te odgovornosti, pojašnjavaju u Uredu Europskog parlamenta u Hrvatskoj te ističu kako je od službenog predstavljanja video prikupio više od 500 milijuna pregleda.

Poruka Europskog parlamenta u institucionalnoj, nestranačkoj izbornoj kampanji je "Iskoristi svoj glas, ne daj da ti drugi kroje budućnost“, a svojom kreativnošću i aktivnostima tim entuzijasta okupljenih u centru P4 pokazuje mladima na koji način trebaju djelovati ako žele ostvariti promjene u lokalnoj zajednici, ali i šire na razini Europske unije. Govoreći o temama koje zanimaju mlade, Jelena Brcković na prvom mjestu ističe stambenu politiku budući da „većina mladih nema financijskih mogućnosti kupiti svoj stan ili ga iznajmiti te stoga ostaju živjeti s roditeljima“. Navodi i uvjete u obrazovanju, zapošljavanje, zelene politike te pitanje ljudskih prava. „Mladima je najvažnije da ih se ne uzima zdravo za gotovo, da se uzimaju u obzir i njihove sugestije (ne samo tijekom izbora!), te da imaju predstavnika ili predstavnicu u Europskom parlamentu s kojim se mogu poistovjetiti“, zaključuje Jelena Brcković iz P4.