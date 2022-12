Novi korisnici će tako besplatno moći probati EON u razdoblju od 30 dana te uživati u sadržajima koje nude kanali poput CineStar Premiere 1 i 2, Pickbox TV-a, Disneyja, AXN-a i brojnih drugih iz EON-ove bogate ponude

I ove godine tijekom blagdanskog razdoblja Telemach daruje sve nove i postojeće EON TRIO i EON TV korisnike pa će tako u razdoblju od 13. prosinca 2022. do 17. siječnja 2023. moći uživati u još više domaćih i međunarodnih televizijskih kanala, kao i novim naslovima u Video klubu. Tako će u najljepšem dobu godine korisnici EON START i EON FULL paketa dobiti pristup dodatnim kanalima i sadržajima, a korisnici EON PREMIUM paketa dobivaju dodatni katalog u Video klubu.

Korisnici neće biti „osuđeni“ na televiziju u dnevnom boravku jer je EON dostupan i na mobitelima, tabletima i računalima. Niti tzv. Smart TV nije nužan za gledanje sadržaja preko EON-a jer EON Smart Box svaku televiziju pretvara u Smart TV.

Novi korisnici će tako besplatno moći probati EON u razdoblju od 30 dana te uživati u sadržajima koje nude kanali poput CineStar Premiere 1 i 2, Pickbox TV-a, Disneyja, AXN-a i brojnih drugih iz EON-ove bogate ponude. Sve kanale moguće je premotati do sedam dana unatrag tako da ne postoji bojazan od propuštanja omiljenih sadržaja. Osim toga, korisnici će dobiti nove naslove i sadržaj u Video klubu. EON PREMIUM korisnike čeka poklon u Video klubu, dok će START i FULL korisnici moći gledati naslove u otključanim katalozima poput CineStar Premiere Plus i Pickbox NOW.

Otključavanje kanala i Video kluba za svakoga će donijeti nešto – najmlađi će moći preko EON Kids profila uživati u animiranim serijama i filmovima namijenjenih djeci. Zahvaljujući zaštiti profila PIN-om stariji neće morati brinuti da će se prikazivati sadržaji van dječje domene, a pomoću posebnog EON Kids daljinskog upravljača mališani će moći pretraživati sadržaje sigurno, po glavnim junacima iz crtića.

Sportski fanovi posebno će uživati u ekskluzivnom sadržaju i kvaliteti prijenosa koji donosi SportKlub, a uz kristalno jasan prikaz sportskih natjecanja za određene sadržaje nudi se i EON Sports Mode pomoću kojega se mogu pratiti poredci na ljestvicama, sastavi i formacije timova, statistika, tijek utakmice i drugi detalji koji i najpredanijim gledateljima nekad promaknu zbog sportskih uzbuđenja.