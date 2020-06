Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je kako bi pobjeda Donalda Trumpa na skorašnjim izborima bila pozitivna stvar od velikog značaja za Srbiju. Pričao je i o privatnom životu, a spomenuo i svoj odlazak iz politike...

Novoizabrani predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić, ocijenio je kako bi za Srbiju bilo od ogromnog značaja kad bi američki predsjednik Donald Trump na izborima u studenome ove godine dobio još jedan mandat na čelu SAD-a.

"Prvi put ću ovo izgovoriti. Ukoliko bi se dogodilo da Donald Trump dobije drugi mandat, ne vjerujem u velike promjene američke politike, ali vjerujem u male promjene u američkoj politici, što bi za Srbiju bilo od ogromnog značaja", izjavio je Vučić za TV Kurir.

Vučić je dao intervju naziva „Vučić kakvog ne znate, sasvim osobno“ za novu TV kuću vezanu uz provladin tabloid Kurir. U njemu je istaknuo kako ne može govoriti o detaljima jer bi tako poziciju Srbije učinio lošijom, ali i zato što bi Srpse partnere u SAD-u doveo u, kako kaže, nezavidan položaj.

Ipak, vjeruje da bi Srbiji pozicija u međunarodnim odnosima bila nešto lakša uz Trumpa. U istom je razgovoru odgovorio i da bi nakon kraja političke karijere volio biti košarkaški trener.

"Trudio bih se raditi marljivo, moja neispunjena želja je da treniram neke klince, nekog kluba, zemunske Mladosti ili nekog Ušća, neke pionire ili kadete, klince, to mi je najveća želja", rekao je, naglasivši kako bi volio da to bude "samo mali klub".

To bi želio raditi jer vjeruje da ne postoji ništa ljepše nego kad subotu i nedjelju „provedete s mladim igračima, s nekom djecom koju nešto možete naučiti“. Ipak, ističe kako za to mora upisati Višu trenersku školu, pa mu je i to to plan u narednom razdoblju.

"Možete pratiti i kako ću polagati ispite. Samo su mi sad rekli da tu ima nekih problema, drugačije je to nego što je ranije bilo. Nešto tog tipa bih upisao, pa ako to uspijem, možda jednog dana ostvarim svoj san, zaključio je srbijanski šef države.