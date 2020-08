Zrakoplov koji je letio iz Dubaija skliznuo je s piste u indijskoj Kerali.

Zrakoplov s 200 putnika iz Dubaija skliznuo je s piste zračne luke Kozhikode u indijskoj Kerali.

Prve fotografije s društvenih mreža pokazuju kako se avion prepolovio.

A Dubai-Kozhikode Air India Express plane skidded during landing at Karipur Airport, Kozhikode, Kerala at around 7.45 pm today: Kondotty Police.#Kondotty #Airplane #Crash pic.twitter.com/iy6aeTsup1