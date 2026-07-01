VIDEO Otkrivena još jedna tajna Krvavih slapova na Antarktici

Jarko crvena voda koja se prelijeva preko zaleđenog antarktičkog krajolika djeluje nestvarno ili čak nemoguće, no Krvavi slapovi već više od stoljeća boje površinu Taylorova ledenjaka na Zemljinu najjužnijem kontinentu. Taj biološki fenomen zapravo je vidljivi rezultat sustava skrivenog duboko ispod antarktičkog leda.

Kada je australski geolog Griffith Taylor 1911. godine naišao na te slapove, neobičnu crvenu boju pripisao je crvenim algama te je lokalitet nazvao Krvavi slapovi. Kasnija istraživanja pokazala su da je njegova pretpostavka bila pogrešna.

Znanstvenici su utvrdili da izvor čini rasolina bogata željezom, zarobljena ispod sjevernog dijela Taylorova ledenjaka. Voda je ondje izolirana najmanje 1,5 milijuna godina, nakon što je drevni džep morske vode ostao zarobljen dok se ledenjak širio. Povećana slanost spriječila je smrzavanje u uobičajenim uvjetima.

Upečatljiva crvena boja nastaje kada rasolina dospije na površinu i reagira s kisikom, pri čemu dolazi do oksidacije slične hrđanju.

Tajni put

Godinama istraživači nisu mogli objasniti kako rasolina putuje iz dubine ispod ledenjaka do površine, piše portal Science Alert. To se promijenilo 2017. godine, kada je tim istraživača sa Sveučilišta Aljaska Fairbanks pomoću radara identificirao 300-metarski put kroz kanale pod tlakom unutar ledenjaka. Isto istraživanje riješilo je još jednu zagonetku – kako tekuća voda može postojati u tako ekstremnoj hladnoći. Visok udio soli snižava točku smrzavanja rasoline. Ondje gdje se smrzavanje ipak događa oslobađa se toplina koja zagrijava okolni led.

"Iako zvuči proturječno, voda pri smrzavanju oslobađa toplinu, a ta toplina zagrijava okolni hladniji led. Taylorov ledenjak sada je najhladniji poznati ledenjak na kojem se trajno odvija protok vode", pojašnjava glaciologinja Erin Pettit, u priopćenju Sveučilišta u Aljaski iz 2017. godine.

Ledenjak također sadrži izolirani mikrobni ekosustav. Duboko ispod površine bakterije su preživjele bez Sunčeve svjetlosti i kisika više od milijun godina, oslanjajući se na sulfat kao izvor energije. Nakon višegodišnjeg pokušaja prikupljanja upotrebljivog uzoraka te crvene rasoline mikrobiologinja Jill Mikucki s američkog Sveučilišta Tennessee pomogla je otkriti ovu zajednicu.

Otkriven i novi dio misterija Krvavih slapova

Najnovija studija, objavljena u časopisu Antarctic Science, sada je razotkrila još jedan dio tog misterija, saznalo se kako su Krvavi slapovi uopće i izbili prvi put.

To istraživanje, koje je vodio znanstvenik za Zemlju Peter Doran s američkog Državnog sveučilišta Louisiane, zabilježilo je događaj istjecanja crvene rasoline u rujnu 2018. godine. Znanstvenici su zabilježili spuštanje površine od oko 15 milimetara, gotovo 10 posto usporavanje kretanja ledenjaka, hladniju vodu u jezeru te širenje crvenog obojenja.

Autori studije zaključili su da se tlak u zarobljenoj rasolini postupno povećava sve dok ne dođe do iznenadnih ispuštanja koja privremeno preoblikuju ledenjak, nakon čega se čitav ciklus ponovno pokreće. Isto tako navode da bi daljnje praćenje moglo pokazati mijenja li se učestalost tih događaja tijekom vremena.