Vijest o tome da će islandski vulkan Katla erumpirati i da će erupcija biti snažnija nego ona kada je erumpirao Eyjafjallajokull 2010. lažna je - objavila je znanstvenica koja je citirana u članku.

The Sunday Times je u nedjelju objavio članak u kojem navode da će islandski vulkan Katla erumpirati svaki čas te su citirali znanstvenicu koja navodno tvrdi da će erupcija biti poput one iz 2010. kada je zbog gustog dima iz vulkana onemogućen zračni promet. To je razljutilo znanstvenicu koja se u nizu postova na Twitteru osvrnula na laži koje su joj u članku ''stavili u usta''.

''Prozivam i posramljujem ovaj paničan članak. Eksplicitno sam rekla da nismo u poziciji reći je li vulkan Katla spreman erumpirati, i da je ometanje zračnog prometa kakav je bio za vrijeme erupcije 2010. malo vjerojatan. Lažete svojim čitateljima'', napisala je stručnjakinja za vulkane Evgenija Ilyinskaya odgovarajući na Twitter post Sunday Timesa u kojem je link na članak.

Napomenula je da je prava istina da su znanstvenici otkrili nešto neočekivano vezano za vulkan i da bi to otkriće moglo pomoći u predviđanju budućih erupcija.

Citate za koje Ilyniskaya tvrdi da nije izrekla u razgovoru s novinarom, prenio je i britansku tabloid The Sun.

''Islandski i britanski vulkanolozi detektirali su da Katla snažno emitira ugljični monoksid što sugerira da se velikom brzinom ispunjavaju komore magme. Prema Sunday Timesu, znanstvenici vjeruju kako bi to mogao biti indikator da bi erupcija mogla biti jača od erupcije vulkana Eyjafjallajokull 2010.'', piše The Sun.

Medijski napisi u kojoj su neprecizno, pa i netočno preneseni njezini navodi naveli su Ilyinskayju da osvrt na članak zaključi postom: ''Stvarna sramota ovdje je da je prava verzija priče već bila veoma važna i zanimljiva sama po sebi. Otkrivamo nešto potpuno neočekivano i zapanjujuće o vulkanu Katla i to bi otkriće moglo pomoći u boljim predviđanju njezinih erupcija u budućnosti''.



The real shame here is that the true version of the story was already very important and interesting in itself. We discovered something totally unexpected and mind-blowing about #Katla #volcano AND the discovery may help forecast its eruptions better in the future