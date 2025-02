Američki predsjednik Donald Trump rekao je u petak da idući tjedan planira uvesti recipročne carine mnogim zemljama, što je njegov nov potez u nastojanju da preoblikuje globalne trgovinske odnose u američku korist.

Trump nije rekao koje će zemlje biti zahvaćene, ali je sugerirao da će to biti opsežna mjera koja bi mogla pomoći u rješevanju proračunskih problema Sjedinjenih Država.

"Sljedeći tjedan ću najaviti recipročnu trgovinu da bismo imali ravnopravan tretman s drugim zemljama", rekao je Trump te dodao: "Ne želimo ni više, ni manje".

Tim bi se potezom ispunilo Trumpovo predizborno obećanje o uvođenju carina na uvozne proizvode po jednakim stopama koje trgovački partneri nameću američkim izvoznim proizvodima.

Trump je to objavio tijekom sastanka s japanskim premijerom Shigerom Ishibom u Bijeloj kući.

Trump je i Japanu zaprijetio carinama jer Tokio ima 68,5 milijardi suficita u trgovini s SAD-om, ali je japanski premijer izbjegao otvoreni trgovinski rat ponudivši ustupke američkom predsjedniku. Ishiba je obećao da će japanska ulaganja u SAD podignuti na bilijun dolara te uvoziti ukapljeni prirodn plina, etanol i amonijak proizveden u SAD-u.

"To je jako dobar odgovor. On zna što radi", kazao je na to Trump.

Dvojica čelnika također su obećala da će surađivati na sigurnosnoj i na gospodarskoj razini da bi se suočili s Kinom.

