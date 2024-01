Rusi objavili: "Najmanje 25 mrtvih u ukrajinskom granatiranju tržnice"; Prethodno udarili i na tvornicu oružja

Ukrajinska vojska od sinoć žestoko granatira Rusiju.

Najmanje 25 ljudi ubijeno je u granatiranju grada Donjecka koji je pod ruskom kontrolom, rekao je proruski čelnik regije Denis Pušilin.

Ozlijeđeno je najmanje 20 ljudi.

Kijev je ranije potvrdio napad dronom na vojnu tvornicu u ruskoj regiji Tula.

Detonacije su zabilježene osim u regiji Tula, i kod Smolenska i Orela.

Ruska tvornica Shcheglovsky Val proizvodi raketne sustave, oružje za svoje kopnene snage, kao i sustave protuzračne obrane, prenosi Kyiv Post.

Na društvenim mrežama kruže snimke na kojima se vide i čuju detonacije.

Russian Telegram channels publish a video of a powerful explosion during a drone attack on Russian Tula. The explosion happened in the area where a military plant Shcheglovskiy val is located. https://t.co/F1LMZzcfzr pic.twitter.com/4Qtxv3dbH4

Overnight explosions sounded over Russia's Tula, Smolensk and Orel



According to Russian media, the Shcheglovsky Val defense company in Tula, which manufactures Pantsir-S surface-to-air missile systems and also upgrades armored vehicles, was attacked. pic.twitter.com/ZUdU5YmDYi