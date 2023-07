VIDEO Drama u Engleskoj: Žena tvrdi da su je u pritvoru skinuli, drogirali i seksualno napastvovali - policajci

Videosnimka nadzorne kamere do koje je došla 38-godišnja Zayna Iman pokazuje kako je tri policajke stavljaju na madrac, a zatim joj skidaju traperice i režu donje rublje. Policija navodi da je pritvorena dobila odjeću koja se ne može poderati zbog njezine dobrobiti.

Snimka nadzorne kamere pokazuje da su je policajci obukli samo u kratke hlače i ostavili je tako u ćeliji. Sky News navodi da nedostaju tri sata snimke od pritvora koji je trajao 40 sati, a koju policija Manchestera nije dostavila.

Iz policije poručuju da trenutno nema dokaza o počinjenju kaznenog djela od strane njihovih zaposlenika te da je Iman u svojoj izjavi - lagala.

"Umjesto da ženi bez svijesti pruže liječničku pomoć, mislili su - 'Bolje da joj umjesto toga skinemo odjeću i ostavimo je tamo'. To je samo nešto što policija radi iz svojih perverznih pobuda", navodi Iman.

Policajci su u njezin dom ušli rano ujutro, 5. veljače 2021. nakon dojave o ženi pod utjecajem kokaina kojoj je potrebna pomoć. Uhićena je nakon što je policajci srušila naočale s lica.

Tijekom narednih 40 sati je zadržana u policijskoj postaji. Sky News javlja da su njezine optužbe o seksualnom zlostavljanju potkrijepljene medicinskom dokumentacijom o seksualnim ozljedama.

Bivši glavni policijski nadzornik Greater Manchester Policea Martin Harding koji je vidio dostupnu snimku, rekao je kako vjeruje da je Iman silovana.

"Vjerujem da ju je silovao policajac i vjerujem da sustav to zataškava. Ostavljena je licem prema dolje, s rukama iza leđa, a sumnjaju da se predozirala drogom. Gdje je tu briga o njoj?", dodao je.

Sky News tvrdi da je pronašao tri praznine unutar snimke policijske nadzorne kamere koja im je dostavljena.

