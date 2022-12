Brianna Lace Workman, žena iz Oregona, gurnula je trogodišnje dijete na tračnice. Dijete je spašeno, a zadobilo je lakše ozljede.

Na društvenim je mrežama osvanula jeziva snimka na kojoj se vidi da je 32-godišnja žena iz Oregona, Brianna Lace Workman, gurnula trogodišnje dijete na tračnice.

Nadzornu snimku incidenta objavilo je tužiteljstvo okruga Multnomah, a istaknuli su kako 32-godišnja žena ustaje s klupe i s leđa gura dijete na tračnice platforme Getway Transit Center MAX, piše New York Post.

Dijete je zadobilo masnicu na čelu i jaku glavobolju.

Graphic:

On Dec. 28 at the Gateway Transit Center in Portland, OR, a person shoved a toddler face first into the train tracks. The suspect was apprehended. Antifa & far-left activists in the city have argued against police patrolling public transport, saying it endangers people. pic.twitter.com/H22zL6Zly5