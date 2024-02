U susjedstvo stiglo naoružanje sedam NATO članica: "Lovimo podmornice..."

Sedam podmornica iz Grčke, Francuske, Italije, Španjolske, Turske i SAD-a sudjeluje u NATO-ovoj godišnjoj vježbi u Sredozemnom moru pod nazivom Dynamic Manta 24.

Članice NATO-a uputile su svoje podmornice u mora u okolici talijanse Sicilije. Cilj vježbe je potaknuti podmorničko i protupodmorničko ratovanje (ASW) i poboljšati odgovor NATO-a na podvodne podvodne prijetnje.

We are hunting submarines from sea, under the sea, and air as we prep for Dynamic Manta, @NATO’s largest and most complex ASW exercise in the Mediterranean! #DeterAndDefend #StrongerTogether #NATO pic.twitter.com/VXnIl6lB19