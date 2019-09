Evakuirana je željeznička stanica u zračnoj luci Manchester. Čula se eksplozija, a uhićena je jedna osoba.

Željeznička stanica u zračnoj luci Manchester evakuirana je u ponedjeljak. Na teren su pozvane specijalne policijske postrojbe zbog "izvješća o sumnjivom paketu" koji je uočen na stanici.

"Policajci obučeni za uklanjanje bombi na terenu su kako bi pomogli u istrazi o čemu se radi", kazao je glasnogovornik policije.

Mediji javljaju da se s tog mjesta čula eksplozija. To je potvrdila i policija. Kako su napisali u tvitu, na sumnjivom paketu izvedena je kontrolirana eksplozija.

Bomb disposal officers are at #ManchesterAirport transport interchange to assist GMP with enquiries.



As part of their assessment to ensure the package is safe, a controlled explosion took place.



The cordon will remain in place as a precautionary measure as enquiries continue.